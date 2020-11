Ex-PSV’er Toni Lato de grote schlemiel tegen Atlético Madrid

Atlético Madrid blijft maar winnen in LaLiga. De 0-1 overwinning van het team van Diego Simeone in en tegen Valencia betekende zaterdag alweer de zesde overwinning op rij én een gedeelde eerste plaats met Real Sociedad. Atlético heeft wel een duel minder gespeeld. In Valencia gaf een eigen doelpunt van Toni Lato de doorslag. Het team van Javi Gracia blijft door de nederlaag op een tiende plaats staan.

In een heerlijke eerste helft legden Valencia en Atlético veel intensiteit én zin in hun spel. Atlético had meer balbezit naarmate de eerste helft vorderde en kreeg ook de beste kansen mede dankzij een geïnspireerde Thomas Lemar. De beste voetballer van Valencia stond echter onder de lat. Doelman Jaume Doménech slaagde erin om alle kansen van los Colchoneros onschadelijk te maken.

Doménech keerde op heerlijke wijze twee schoten van Lemar en op slag van rust maakte hij ook een inzet van Ángel Correa onschadelijk maakte. Aan de andere kant van het veld was het zeker geen rustige wedstrijd voor Jan Oblak. Carlos Soler en Uros Racic vonden de Sloveen op hun weg en een inzet van Yunus Musah ging maar nipt naast het doel, waardoor de eerste 45 minuten in Mestalla in 0-0 eindigden.

Valencia kwam tien minuten na rust goed weg toen Doménech een schot van Marcos Llorente half keerde en Lemar de rebound tegen Daniel Wass in de doelmond schoot. Hoewel de doelman in het restant van de tweede helft niet meer zo veel in actie hoefde te komen als voor rust, werd Valencia vooral gedwongen om tegen te houden en gaf uiteindelijk een eigen doelpunt de doorslag. Na een voorzet van Yannick Ferreira Carrasco vanaf links werkte Lato de bal ongelukkig in eigen doel: 0-1. Dat was ook de eindstand in Oost-Spanje, ondanks een slotoffensief van de thuisploeg.