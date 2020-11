Roger Schmidt na PAOK: ‘Ik ben heel tevreden met mijn verdedigers’

PSV knokte zich in het eigen Philips Stadion ondanks een onterecht afgekeurde goal knap terug van een 0-2 achterstand tegen PAOK Saloniki: na negentig minuten stond er 3-2 op het scorebord. Hierdoor doet PSV nog volop mee in de Europa League en coach Roger Schmidt toonde zich na afloop content. In gesprek met verslaggever Justus Dingemanse reageerde hij onder meer op de twee knullige vroege tegengoals.

Bekijk de video hieronder of blijf op de hoogte en abonneer op ons YouTube-kanaal!