Bekijk hier hoe Atalanta stuntte en Liverpool niet één schot op doel loste

Atalanta boekte woensdag in de Champions League-groep van Ajax een knappe 0-2 overwinning bij Liverpool. De club uit Bergamo kwam na een uur spelen op voorsprong via Josip Ilicic en vier minuten later bepaalde Robin Gosens al de eindstand. Voor het eerst onder leiding van Jürgen Klopp ging niet één poging van Liverpool in een Champions League-wedstrijd in eigen huis op doel. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel op Anfield.

De samenvatting van Atalanta - Liverpool