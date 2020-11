Erik ten Hag neemt blessurezorgen weg: ‘Er kwam wat kramp opzetten’

Ajax won woensdagavond met 3-1 van FC Midtjylland en verzekerde zich daarmee van Europese overwintering. Daley Blind maakte het Champions League-duel niet vol en moest zich na 66 minuten laten wisselen, ogenschijnlijk met een spierblessure. Trainer Erik ten Hag neemt na afloop in gesprek met Ziggo Sport echter de zorgen weg en stelt dat het om kramp ging bij de dertigjarige verdediger.

“Ik denk dat het wel goed gaat. Er kwam wat kramp opzetten en net als Davy (Klaasen, red.) hebben we hem uit voorzorg gewisseld. Ik denk dat het verstandig is in deze fase, zeker als je op een ruime voorsprong staat”, antwoordt Ten Hag op een vraag over Blind. De oefenmeester is in zijn nopjes met de comfortabele overwinning van Ajax op de koploper van Denemarken. “Onze vorm is stijgende, van wedstrijd tot wedstrijd. We zijn een stap verder gegaan, dit was een uitstekende wedstrijd. Een smetje is de penalty. Daar waren de jongens boos over, ze vonden het absoluut geen penalty. Maar de VAR is er, dus het zal wel zo zijn.”

De heerlijke 1-0 van Ryan Gravenberch

“We dwongen ze met onze pressing tot de lange bal en wonnen dan vaak de tweede bal. Ook aan de bal waren we goed, ze wilden ons onder druk zetten en dat kregen ze absoluut niet voor elkaar. Dan moet je zelf wel de trekker overhalen. Dat heb ik ook in de rust gezegd: blijf rustig, als we zo blijven voetballen komen de kansen vanzelf. Na rust zie je dat ze vallen”, zo gaat de trainer van Ajax verder. Het duel in de Johan Cruijff ArenA werd vrijwel direct na rust opengebroken door een uiterst fraaie goal van Ryan Gravenberch.

“We wisten al dat hij geweldig kan afronden, dat heeft hij al op de training laten zien. Hij was er teveel naar op zoek en het lukte niet, dus ik hoop dat hij er nu wat meer relaxed in staat. Ja, het was een geweldige goal. Vorig jaar heeft hij ook al mooie goals gemaakt. Hij heeft een geweldig schot, dit is een kwaliteit van hem”, zegt Ten Hag. Atalanta won woensdagavond in de poule van Ajax verrassend met 0-2 van Liverpool, waardoor alles nog open ligt.

“Uiteindelijk maakt het niet zoveel verschil, je moet van ze winnen om uiteindelijk door te gaan in de Champions League”, zo haalt Ten Hag de schouders op. Voor Ajax wacht volgende week dinsdag een bezoek aan Liverpool, waarna de groepsfase van de Champions League besloten wordt met een thuiswedstrijd tegen Atalanta. Liverpool leidt momenteel de dans in Groep D met negen punten, op twee punten gevolgd door Atalanta én Ajax. Het nog puntloze FC Midtjylland is al zeker van de laatste plaats in de groep. “We weten waar we staan, we leven van wedstrijd tot wedstrijd en het belangrijkste is eerst komende zaterdag FC Emmen. In Liverpool gaan we straks voor resultaat. Maar dat is nu niet het belangrijkste, dat is dat we een stap hebben gezet. En we overwinteren in Europa, zeker. Dat was toch het doel.”