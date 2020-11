ZIEN! Het eerste doelpunt van Sergiño Dest, op een belangrijk moment

Sergiño Dest heeft dinsdagavond zijn eerste doelpunt voor Barcelona gemaakt. De rechtsback brak de ban in de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev, door zijn ploeg na 52 minuten op een 1-0 voorsprong te schieten. Dest was het eindstation van een goede aanval: hij bediende Pedri, die op zijn beurt Martin Braithwaite vond in het strafschopgebied. Via Braithwaite kwam de bal weer terecht bij de opgestoomde Dest, die van dichtbij de verre hoek uitzocht. Kort daarna maakte Braithwaite er 2-0 van.

De 0-1 van Sergiño Dest tegen Dynamo Kiev