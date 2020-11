Van de Beek maakt deel uit van ‘zeer offensief’ basiselftal Manchester United

Donny van de Beek heeft dinsdagavond een basisplaats in de Champions League-wedstrijd tussen Manchester United en Istanbul Basaksehir. De middenvelder begint om 21.00 uur aan de linkerkant van een driemansmiddenveld met Fred en Bruno Fernandes. Twee weken geleden begon Van de Beek in de uitwedstrijd tegen de regerend kampioen van Turkije (2-1 nederlaag) ook al in de basis.

Ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen West Bromwich Albion (1-0) van zaterdag voert manager Ole Gunnar Solskjaer enkele wijzigingen door. Hij speelde zaterdag in een 4-2-3-1-formatie, maar kiest nu voor een variant die meer weg heeft van een 4-3-3. De achterhoede is ongewijzigd, maar op het middenveld verliest Nemanja Matic zijn plek.

Van de Beek begint daardoor in de basis. Juan Mata speelde nog als hangende rechtsbuiten tegen West Bromwich, maar nu staat Marcus Rashford daar - hij speelde zaterdag nog vanaf de linkerflank. Op links speelt nu Anthony Martial, wiens positie centraal in de voorhoede wordt ingenomen door Edinson Cavani. De Uruguayaan staat voor het eerst in de basis in een officiële wedstrijd van Manchester United. Paul Pogba is er door blessureleed niet bij.

Engelse media spreken van een 'zeer offensief' Manchster United. Met Fernandes, Rashford, Cavani en Martial staan er immers vier aanvallend ingestelde spelers in de basisploeg. Bij Istanbul Basaksehir heeft de Nederlands-Turkse Deniz Türüc een basisplaats. Manchester United pakte tot dusver zes punten in Groep H, terwijl Istanbul Basaksehir er drie verzamelde dankzij de zege op the Red Devils.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Alex Telles; Fred, Fernandes, Van de Beek; Rashford, Cavani, Martial.

Opstelling Istanbul Basaksehir: Gunok; Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli; Ozcan; Visca, Türüc, Kahveci, Chadli; Ba.