Spaanse media melden absentie David Silva in Europese clash met AZ

David Silva ontbreekt donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen AZ, zo melden Voetbal International en De Telegraaf dinsdagmiddag. De 34-jarige spelmaker van Real Sociedad kampt met een spierblessure en hij is daardoor niet op tijd fit voor het bezoek aan het AFAS Stadion. Begin deze maand had Silva nog een basisplaats in de thuiswedstrijd van Sociedad tegen AZ, dat in Spanje met 1-0 verloor.

Real Sociedad meldt op zijn website dat Silva de spierkwetsuur heeft opgelopen in de uitwedstrijd tegen Cádiz (0-1) van afgelopen weekeinde. Desondanks maakte de voormalig sterspeler van Manchester City gewoon de negentig minuten vol. De opponent van AZ laat overigens in het midden of Silva op tijd fit is voor het Europese duel op Nederlandse bodem. Wel wordt benadrukt dat de situatie rondom de middenvelder nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de medische staf.

In de Spaanse media zijn echter inmiddels berichten verschenen dat deelname aan de uitwedstrijd tegen AZ sowieso geen optie is voor Silva. Naast AZ-uit zou hij ook de competitieduels met Villarreal (29 november) en Deportivo Alavés (6 december) aan zich voorbij moeten laten gaan. Er zou ook al een streep kunnen worden gezet aan de ontmoeting in de groepsfase van de Europa League met HNK Rijeka op donderdag 3 december.

De absentie van Silva is een flinke aderlating voor Real Sociedad, de huidige koploper in LaLiga. De ervaren middenvelder had in de laatste elf officiële wedstrijden een basisplaats, inclusief de thuiswedstrijd tegen AZ van enkele weken geleden. De lijstaanvoerder in Spanje, met zes punten uit de eerste drie Europa League-duels, mist naast Silva ook collega-middenvelder Jon Guridi vanwege blessureleed.