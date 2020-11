‘Vertrek bij Real Madrid is met te koop zetten van woning aanstaande’

Niets lijkt een snel vertrek van Isco bij Real Madrid meer in de weg te kunnen staan. De 28-jarige aanvallende middenvelder heeft volgens El Chiringuito een vastgoedmakelaar in de arm genomen om zijn woning in de Spaanse hoofdstad te verkopen. Marca bevestigt maandag dat Isco zijn vertrekwens heeft uitgesproken bij Real Madrid.

Journalist Edu Aguirre van El Chiringuito meldt dat Isco in januari wil vertrekken bij Real Madrid en daarom zijn huis zo snel mogelijk wil verkopen. "De entourage van de speler bevestigt dat", aldus Aguirre. Marca stelt dat Real Madrid hoogst verbaasd heeft gereageerd op de mededeling van Isco dat hij wil vertrekken. De Spanjaard mocht in de zomerse transferperiode al weg bij de Koninklijke, maar 'beantwoorde toen geen enkel telefoontje', zo zou het vanuit de club klinken.

Isco is in zijn achtste seizoen bij Real Madrid op een zijspoor beland. De offensieve middenvelder kan niet rekenen op al te veel speelminuten en hoopt op een nieuw avontuur. Met een contract tot medio 2022 zal zijn werkgever een aanzienlijk transferbedrag voor Isco verlangen. Het is volgens Marca waarschijnlijk dat Real Madrid in januari geen vervanger voor hem zal aantrekken, mocht het tot een vertrek komen. Voorzitter Florentino Pérez hangt de filosofie aan dat grote aankopen alleen in de zomer gedaan kunnen worden.

Overigens mag naast Isco ook Marcelo vertrekken bij Real Madrid. De Braziliaanse linksback, die al sinds 2007 voor de club speelt, zit regelmatig op de bank en mag van trainer Zinédine Zidane uitzien naar een nieuwe werkgever. Real Madrid blijft voor het overige vasthouden aan de gevestigde namen, want de bedoeling is dat Lucas Vazquez, Sergio Ramos en Luka Modric hun aflopende contract gaan verlengen, zo stelt Marca.