‘Emergencia’ noopt Ronald Koeman tot noodgreep bij Barcelona

De zorgen voor Ronald Koeman bij Barcelona zijn afgelopen weekeinde nog eens behoorlijk toegenomen. De Catalanen verloren niet alleen met 1-0 op bezoek bij Atlético Madrid, maar zagen ook Gerard Piqué uitvallen met een ogenschijnlijk zware knieblessure. Barcelona zat al krap in de centrumverdedigers en Mundo Deportivo schrijft dat Koeman komende week voor het Champions League-duel met Dynamo Kiev een beroep moet gaan doen op Oscar Mingueza.

Barcelona maakte zondagavond wereldkundig dat Piqué schade aan de binnenband en de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft opgelopen, al is nog niet bekend hoe lang de 33-jarige centrumverdediger aan de kant staat. Sergi Roberto staat twee maanden aan de kant met een bovenbeenblessure, terwijl Ronald Araújo en Samuel Umtiti al uit de roulatie waren. Koeman zou over laatstgenoemde zelfs te horen hebben gekregen dat hij na twee of drie wedstrijden op rij weer pijn in zijn knie zal krijgen.

Door de afwezigheid van Piqué, Umtiti en Araújo zal Koeman tot de winterstop moeten improviseren, want Clément Lenglet is de enige fitte centrumverdediger in zijn selectie. Eerder dit seizoen werd Frenkie de Jong als noodverband in het centrum van de verdediging geposteerd en er wordt momenteel niet uitgesloten dat dit andermaal zal gebeuren. Koeman is verder van plan om Mingueza of Santi Ramos Mingo vanuit Barcelona B definitief over te hevelen naar de eerste selectie, om de opties voor het hart van de defensie wat te vergroten.

De 21-jarige Mingueza doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en zat de afgelopen tijd al een aantal keer op de bank bij de hoofdmacht. De twee jaar jongere Mingo werd in februari van dit jaar door Barcelona overgenomen van Boca Juniors en was dit seizoen ook al bankzitter bij de hoofdmacht, al was dat niet tegelijk met Mingueza. Door de door de blessure van Piqué ontstane emergencia lijkt ook niet te kunnen worden opgelost in de winterse transferwindow in januari.

Barcelona zit in financieel opzicht in zeer zwaar weer en kan alleen spelers aantrekken als er uitgaande transfers plaatsvinden. Marca schrijft dat er komende dagen beslist wordt of de Catalanen de transfermarkt op gaan voor een nieuwe centrumverdediger. De naam van Eric García wordt al langer gelinkt aan Barcelona, maar Manchester City verlangt voorlopig nog een te hoge transfersom voor zijn komende zomer aflopende contract. Barcelona moet zoals het er nu naar uitziet mikken op een huurdeal of een hele goedkope optie, waarvoor eerder door Sport Antonio Rüdiger (Chelsea), Joel Matip (Liverpool), Shkodran Mustafi (Arsenal), Federico Fazio (AS Roma), Germán Pezzella (Fiorentina) en Mateo Musacchio (AC Milan) werden genoemd.