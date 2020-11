VAR speelt wederom curieuze rol in Eredivisie: ‘Het is gewoon k*t’

Er was na afloop van het uitduel van FC Emmen met AZ (1-0) van zondagavond weer het nodige te doen om de VAR. Lucas Bernadou kreeg rood na een ongelukkige tackle op Jonas Svensson en de gelijkmaker van de bezoekers werd na overleg afgekeurd omdat de bal niet helemaal over de doellijn was geweest. Na afloop gingen Anco Jansen en Michael de Leeuwe helemaal los op de VAR.

"Als we híér rode kaarten voor gaan geven, jongens... Nou, dan gaan er nog een heleboel spelers af", zei de verbolgen Jansen na afloop in gesprek met Fox Sports. "Een gele kaart was hier prima geweest. De VAR moest er ook vier minuten over nadenken, de scheidsrechter (Marc Nagtegaal, red.) heeft zelf nog twee of drie minuten voor het scherm gestaan. Dit maakt het voetbal wel kapot. Het duurt verschrikkelijk lang, maar als ik thuis op de bank zit en ik zie een mogelijke rode kaart, dan ben ik binnen vijf seconden gewoon klaar. Maar hier moeten twee vakkundige mensen, want het is hun werk, zó lang over nadenken."

Stengs over de VAR en rode kaart: 'Intentie maakt blijkbaar niet uit'

Ook De Leeuw stak kort na de nederlaag van FC Emmen in Alkmaar een tirade af. "Ik heb nog een paar jaar te gaan, maar de VAR is gewoon k*t", zo zei de verontwaardigde Emmen-aanvaller in duidelijke bewoordingen. "Weet je waarom ik het geen rood vind? Ik heb het moment niet teruggezien, en in de wedstrijd heb ik het ook niet gezien. Maar als een scheidsrecther er zó lang over doet om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat het rood is, dan vind ik het geen rode kaart. Ik heb zelf het moment niet gezien, maar dan vind ik als je er elf al veel te lang naar kijkt, dan ga je wel iets vinden, ja."

De Leeuw vindt dat de regels omtrent de VAR zo snel mogelijk moeten worden aangepast. "Het is voetbal, een contactsport. Weet je hoe vaak dit gebeurt? Ja, hij (Bernadou, red.) gaat op z'n voet staan, maar hij heeft totáál geen verkeerde intenties. Dit is een gele kaart. Dat vond de scheids eigenlijk ook, het duurde niet voor niets zo lang. Eigenlijk moet er een nieuwe regel komen: als je het binnen tien seconden niet weet, is het geen rood", zo besluit de boze De Leeuw zijn relaas.