Olympique Lyon en Depay winnen en naderen PSG tot vier punten

Met aanvoerder Memphis Depay negentig minuten op het veld heeft Olympique Lyon het gat met koploper Paris Saint-Germain verkleind tot vier punten. De ploeg van trainer Rudi Garcia won zondag nipt met 0-1 dankzij een doelpunt van Tino Kadewere in de tachtigste minuut. De aanvaller nam een bal van Léo Dubois ter hoogte van de strafschopstip met de borst aan en schoot de bal vervolgens laag achter doelman Paul Bernardoni.

Olympique Lyon profiteer zodoende van de uitglijder van Paris Saint-Germain, dat vrijdag met 3-2 verloor bij AS Monaco. Met twintig punten uit elf duels in de Ligue 1 staat Lyon voor in ieder geval even op de tweede plek. Het Lille PSC van verdediger Sven Botman komt zondagavond nog in actie tegen Lorient, en klimt bij een zege weer over Lyon op de ranglijst.