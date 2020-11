Gigantische misser van Armando Broja komt Vitesse duur te staan

Vitesse heeft zaterdagavond averij opgelopen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Thomas Letsch knokte zich tegen FC Groningen weliswaar terug van een achterstand, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een teleurstellend gelijkspel. Dat was vooral te wijten aan Armando Broja, die in de tweede helft een enorme mogelijkheid om zeep hielp. Vitesse klimt weliswaar naar de koppositie, maar kan zondag op twee punten achterstand worden gezet door Ajax, dat Heracles Almelo ontvangt.

Vroeg in de wedstrijd speelde verdediger Wessel Dammers van FC Groningen de bal zomaar in de voeten van Broja. De aanvaller speelde Matus Bero vrij, die op zijn beurt vanbinnen de zestien de lat raakte. Veel kansen waren er niet voor beide ploegen en Groningen scoorde na een klein half uur bij zijn eerste serieuze poging. Patrick Joosten werd op de linkerflank vrijgespeeld, dribbelde naar binnen en schoot de bal van grote afstand in de verre hoek: 1-0.

Vitesse had daarna een licht overwicht, maar speelde niet grandioos. Oussama Tannane kon de bal oppikken na een mislukte voorzet van ploeggenoot Maximilian Wittek, maar de aanvallende middenvelder van de Arnhemmers joeg de bal van vrij dichtbij wild over. Vitesse slaagde er vlak voor rust in om gelijk te maken. Tannane gooide de bal uit een vrije trap de zestien binnen, waar de bal door de Groningen-defensie niet weggewerkt kon worden. Uit de kluts rolde de bal voor de voeten van Loïs Openda, die binnen punterde: 1-1.

In de eerste helft was de wedstrijd al weinig spectaculair, maar na rust was er al helemaal nauwelijks meer iets te beleven in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Vitesse maakte het meest aanspraak op de winnende en kreeg daartoe één megakans. Bero stuurde Broja richting doelman Sergio Padt, die door de spits van Vitesse werd omspeeld. Broja kon de bal in een leeg doel schuiven, maar schoot wild over.