Ronald Koeman kiest voor ‘la fórmula Turín’ tegen Atlético Madrid

Ronald Koeman kiest zaterdagavond voor ‘la fórmula Turín’ in de topper tussen Atlético Madrid en Barcelona in het Wanda Metropolitano. Barcelona speelde in de 0-2 zege op Juventus in Turijn zijn beste wedstrijd van het seizoen en Koeman opteert voor dezelfde opstelling, maar met een kwaliteitsinjectie. Dat betekent dat Antoine Griezmann in de punt van de aanval staat, met daarachter Ousmane Dembélé, Lionel Messi en Pedri.

In Turijn verdedigde Neto het doel en stond Ronald Araujo centraal achterin; Marc-André ter Stegen en Gerard Piqué nemen hun plaats in en zijn de enige veranderingen ten opzichte van het duel in Noord-Italië. Miralem Pjanic was destijds immers ook een van de twee controleurs in het 4-2-3-1-systeem en staat nu opnieuw naast Frenkie de Jong door blessureleed bij Sergio Busquets. Sergi Roberto krijgt op de positie van rechterverdediger weer de voorkeur boven Sergiño Dest.

Barcelona hoopt de lijn van de goede resultaten van de voorbije weken voort te zetten. Drie van de laatste vier wedstrijden in alle competities werden in winst omgezet: 0-2 tegen Juventus, 2-1 tegen Dynamo Kiev en 5-2 tegen Real Betis. Alleen de visite aan Deportivo Alavés kon niet met een zege worden afgesloten: 1-1. Terwijl Barcelona dit seizoen al twee nederlagen leed, werd Atlético pas één keer verslagen.

Het team van Diego Simeone ging in de groepsfase van de Champions League met 4-0 onderuit tegen Bayern München. Na de dikke nederlaag op 17 oktober in Beieren werden vier van de laatste vijf duels in alle competities gewonnen: 2-0 tegen Real Betis, 3-2 tegen RB Salzburg, 1-3 tegen Osasuna, 1-1 tegen Lokomotiv Moskou en 4-0 tegen Cádiz.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Marcos Llorente, Koke, Saul, Carrasco; João Felix, Correa.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Griezmann