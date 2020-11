Ajax roept voor het eerst sinds vier jaar verdediger uit tot grootste talent

Ajax heeft Devyne Rensch uitgeroepen tot zijn grootste talent uit zijn jeugdopleiding, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De zeventienjarige verdediger is met het winnen van de Abdelhak Nouri Trofee de opvolger van zijn boezemvriend Naci Ünüvar, die vorig jaar met de eer ging strijken. De laatste keer dat een verdediger de award won was in 2016, toen won Matthijs de Ligt.

Rensch wordt beloond voor de uitstekende ontwikkeling die hij vorig seizoen doormaakte in de Onder-18 van Ajax. De centrumverdediger, die door zijn tweebenigheid ook op beide backposities uit de voeten kan, traint dit seizoen regelmatig mee bij het eerste elftal, maar wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht. Wel is Rensch dit seizoen een vaste waarde voor Jong Ajax, waarvoor hij in acht competitieduels twee keer scoorde.

De award werd door de familie van Abdelhak Nouri en hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali uitgereikt aan Rensch. "Deze trofee gaat een mooie plek krijgen op mijn kamer", reageert de achterhoedespeler, die sinds zijn dertiende in de jeugdopleiding van Ajax zit. "Ik heb er geen woorden voor. Ik had het echt niet verwacht. Ik zal jullie niet teleurstellen nu ik deze prijs heb gewonnen."

Met het winnen van de Abdelhak Nouri Trofee treedt Rensch in de voetsporen van grote namen als Rafael van der Vaart, John Heitinga, Wesley Sneijder, Daley Blind, Christian Eriksen en Davy Klaassen. Ook Donny van de Beek, De Ligt, Justin Kluivert, en Ryan Gravenberch kregen in het verleden de titel grootste talent van het jaar. Voorheen was de prijs overigens vernoemd naar Sjaak Swart.

