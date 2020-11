Opstelling van Polen bekend: eindelijk duidelijkheid over Lewandowski

De opstelling van Polen voor de wedstrijd tegen het Nederlands elftal is bekend. Voorafgaand aan het duel stond een groot vraagteken achter de naam van Robert Lewandowski, maar de spits blijkt fit genoeg om in actie te komen. Met Mateusz Klich staat één voormalig speler uit de Eredivisie in de basiself van bondscoach Jerzy Brzeczek. De wedstrijd tussen Polen en Oranje begint om 20.45 uur in Chorzów.

Lewandowski was vanwege een bilblessure een twijfelgeval bij de nummer achttien van de FIFA-wereldranglijst. De grote sterspeler van Polen trainde dinsdagavond mee en zijn bondscoach sprak de hoop uit dat Lewandowski woensdagavond zou kunnen meedoen. Brzeczek moest de afgelopen dagen echter ook een brandje blussen, nadat Lewandowski kritiek uitte op de tactiek van Polen in het verloren Nations League-duel met Italië (2-0) van zondag.

Lewandowski zei dat het 'tactisch niet helemaal goed' ging; zijn uitspraken werden opgevat als kritiek op de bondscoach. De verstandhouding tussen de goalgetter van Bayern München en Brzeczek zou verre van optimaal zijn, maar de keuzeheer heeft Lewandowski toch in zijn basisopstelling gezet. Ook kiest hij ervoor om Lukasz Fabianski onder de lat te zetten, nadat Wojciech Szczesny in de laatste twee duels de voorkeur kreeg.

In totaal staan er vijf spelers op het veld die tegen Italië geen basisplaats hadden: doelman Fabianski (West Ham United), verdediger Tomasz Kedziora (Dynamo Kiev) en middenvelders Przemyslaw Placheta (Norwich City), Piotr Zielinski (Napoli) en Klich (Leeds United). Polen kan nog als groepswinnaar eindigen, maar dan moet het zelf winnen van Nederland en moet Italië tegelijkertijd verliezen bij Bosnië-Herzegovina.

Opstelling Polen: Fabianski; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Klich; Placheta, Zielinski, Jozwiak; Lewandowski.