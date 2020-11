Frank de Boer gooit aanvalslinie én verdediging om bij Oranje

Frank de Boer heeft de opstelling van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Oranje begint aan het laatste groepsduel in de Nations League tegen Polen met vier wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina (3-1 zege). Hans Hateboer, Patrick van Aanholt, Donyell Malen en Calvin Stengs hebben volgens FOX Sports een basisplaats gekregen. De wedstrijd begint om 20.45 uur.

De Boer had aangekondigd te gaan kiezen voor 'frisse benen' en maakt dat dus waar. Owen Wijndal speelde tegen Bosnië en Spanje als linksback, maar wordt nu vervangen door Van Aanholt. De rest van de defensie blijft intact: Tim Krul staat op doel, terwijl Daley Blind en Stefan de Vrij het centrale verdedigingsduo vormen. Hans Hateboer neemt de plek van Denzel Dumfries als rechtsachter over, ondanks dat vooraf rekening werd gehouden met een basisplek voor de PSV'er.

Ook aan het middenveld verandert De Boer niets. Frenkie de Jong en Davy Klaassen zijn in die linie de controlerende spelers, terwijl Georginio Wijnaldum als aanvallende middenvelder speelt. Daardoor zit Donny van de Beek opnieuw op de reservebank. De voorhoede van het Nederlands elftal bestond tegen Bosnië nog uit Memphis Depay, Luuk de Jong en Steven Berghuis. Depay zal nu vermoedelijk als spits spelen, terwijl Stengs optreedt vanaf de rechterflank en Malen op links staat. Met Quincy Promes zit nog een extra aanvaller op de bank.

Nederland moet van Polen winnen om kans te maken op het bereiken van de Final Four van de Nations League; alleen de groepswinnaar krijgt toegang tot het eindtoernooi, dat volgend jaar in oktober wordt gespeeld. Oranje is afhankelijk van het resultaat van Italië tegen Bosnië-Herzegovina. Als de Italianen het uitduel winnen, dan gaan i Azzurri naar het Final Four-toernooi. Bij een gelijkspel of nederlaag kwalificeert Nederland zich, indien gewonnen wordt van Polen.

Opstelling Oranje: Krul; Hateboer, De Vrij, Blind, Van Aanholt; Klaassen, F. de Jong, Wijnaldum; Stengs, Memphis, Malen