Pierre-Emerick Aubameyang deelt middelvinger uit aan Afrikaanse bond

Pierre-Emerick Aubameyang is woedend op de Afrikaanse voetbalbond (CAF). De sterspeler van Gabon zat vannacht met de rest van zijn nationale elftal urenlang vast op een vliegveld in Gambia. Vermoedelijk had dat als reden dat de resultaten van de coronatests van de selectie niet tijdig binnen waren, waardoor het land de Gabonese voetballers aanvankelijk weigerde. Aubameyang had gehoopt op coulance van de CAF, maar het Afrika Cup-kwalificatieduel tussen Gambia en Gabon ging door. De thuisploeg won met 2-1.

Aubameyang, die negentig minuten speelde maar niet tot scoren kwam, laat op Twitter weten trots te zijn op Gabon. "We hebben verloren als mannen. Bedankt Panthers", verwijst hij naar de bijnaam van het nationale elftal van zijn land. Aubameyang besluit zijn tweet met een emoji van een middelvinger richting de Afrikaanse voetbalbond. Voorafgaand aan de interland tegen Gambia had de spits van Arsenal zich ook al kritisch uitgelaten over de CAF.

We lost as mens With pride thanks Panthers ????????@CAF_Online ???? pic.twitter.com/8CGA0lvfk0 — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 16, 2020

Zondagavond om 11.30 uur landde de Gabonese nationale ploeg op het vliegveld in Gambia, waar de selectie vervolgens ruim zes uur moest wachten totdat de luchthaven verlaten kon worden. Aubameyang plaatste op zijn socialmediakanalen verschillende filmpjes met boodschappen, vooral gericht aan de CAF. "Dit zal ons niet demotiveren, maar CAF: neem eens verantwoordelijkheid."

"Het is 2020 en willen dat Afrika groeit, zo gaan we daar niet komen", aldus Aubameyang. Rond 6.00 uur 's ochtends volgde eindelijk groen licht. "Eindelijk in de bus. Dank voor de extra motivatie, Gambia", besloot de aanvaller. De Gabonese ploeg had op dat moment nog tien uur de tijd om zich voor te bereiden op het duel, dat uiteindelijk dus verloren ging. Gambia en Gabon staan met zeven punten op nummer één en twee in hun kwalificatiepoule voor de Afrika Cup.