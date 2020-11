Oranje verliest beste papieren op ‘final four’ na Italië - Polen

Met nog één speeldag te gaan heeft Italië de beste papieren om Groep 1 van Divisie A in de Nations League te winnen. La Squadra Azzurra won in Reggio Emilia met 2-0 van Polen, door doelpunten van Jorginho en Domenico Berardi. Het Nederlands elftal heeft nog een kans om de final four te bereiken, maar zal dan in ieder geval komende woensdag zelf moeten winnen op bezoek bij Polen en moet hopen dat Italië punten morst op bezoek bij Bosnië en Herzegovina.

Door de 3-1 overwinning op Bosnië en Herzegovina greep Oranje eerder op de avond de koppositie in Groep 1 van Divisie A van de Nations League. Voor het Nederlands elftal zou een remise in het MAPEI Stadium in Reggio Emilia, normaal gezien de thuishaven van Sassuolo, het beste resultaat zijn om zicht te houden op de winst van de groep en daarmee een plaats in de final four van de Nations League. Italië kampte met de nodige personele problemen in aanloop naar het treffen met Polen en zag onder meer Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola, Ciro Immobile en Moise Kean afhaken.

Toch kwamen de Italianen in de eerste helft op voorsprong. In eerste instantie werd na twintig minuten spelen een doelpunt van Lorenzo Insigne nog geannuleerd, omdat Andrea Belotti in de baan van het schot hinderlijk buitenspel stond. Zeven minuten later was het alsnog raak voor de Italianen, toen scheidsrechter Clement Turpin de bal op de stip legde omdat Grzegorz Krychowiak Belotti vasthield binnen het strafschopgebied. Jorginho maakte vanaf elf meter geen fout en bracht Italië daarmee op voorsprong.

Polen slaagde er ook na rust niet in om in de wedstrijd te komen, waardoor de frustraties begonnen op te lopen. Robert Lewandowski deelde een vermeende elleboogstoot uit, terwijl Jacek Góralski, speler van Kairat Almaty uit Kazachstan, in eerste instantie na een grove charge nog wegkwam met een gele kaart. Góralski werd een kwartier voor tijd met zijn tweede gele kaart alsnog voor het veld gestuurd. Italië meende recht te hebben op een strafschop toen Jan Bednarek de bal op de hand kreeg. Turpin gaf echter geen tweede penalty, maar kort voor tijd verdubbelden de Italianen alsnog de marge.

Insigne bediende na een loopactie invaller Domenico Berardi. De aanvaller van Sassuolo dribbelde vanaf de rechterkant van het strafschopgebied naar binnen en zette de Poolse doelman Wojciech Szczesny op het verkeerde been door de bal in de korte hoek te plaatsen. Door de 2-0 overwinning op Polen heeft Italië de beste papieren om de final four van de Nations League te bereiken. Met negen punten uit vijf wedstrijden, één meer dan Oranje, gaat Italië aan kop in de groep, maar er moet op de laatste speeldag wel gewonnen worden in en tegen Bosnië en Herzegovina. Als Italië punten morst en Oranje woensdag wint op bezoek bij Polen, kan het Nederlands elftal alsnog de poule winnen. Overigens kan ook Polen nog als groepswinnaar eindigen, als er gewonnen wordt van Oranje en italië verliest in Bosnië en Herzegovina.