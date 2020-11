‘Mbappé naar Barcelona voor 100 miljoen euro had kunnen gebeuren’

Real Madrid wil Kylian Mbappé naar verluidt volgend jaar zomer aantrekken, maar de aanvaller annex Frans international had ruim drie jaar geleden al in LaLiga kunnen spelen. Javier Bordás, die tussen 2010 en 2020 tot het organigram van Barcelona behoorde, claimt zondag in gesprek met Mundo Deportivo dat zijn ex-werkgever in de zomer van 2017 de voorkeur aan Ousmane Dembélé boven het toenmalig talent van AS Monaco af.

“Toen we de komst van Dembélé van Borussia Dortmund konden afronden, kreeg ik een belletje van zaakwaarnemer José Maria Minguella om aan te geven dat Mbappé beschikbaar was”, memoreerde Bordás. “Ik sprak met Josep Maria Bartomeu en hij vertelde mij dat ik het moest onderzoeken. Ik belde naar de vader van Mbappé en die vertelde mij dat zijn zoon niet naar Real Madrid zou gaan omdat Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Gareth Bale er al speelden. Naar Barcelona kon hij echter wél omdat Neymar er niet meer was.”

Het was immers de zomer dat Neymar voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain ging en de Spaanse topclub veel geld te besteden had. “De voorzitter van AS Monaco wilde liever dat Mbappé naar Barcelona zou gaan om een directe rivaal als PSG niet te versterken. En voor honderd miljoen euro had het ook kunnen gebeuren. Maar Robert Fernández (toenmalig technisch secretaris, red.) had liever Dembélé omdat Mbappé meer voor zichzelf zou spelen en Dembélé meer in het belang van het team.”

“Omdat met Neymar ook een buitenspeler vertrok, wilde Robert liever iemand voor aan de buitenkant dan een afmaker.” De rest is geschiedenis. Mbappé vertrok uiteindelijk eerst op huurbasis naar PSG, dat vervolgens overging tot een overname van 145 miljoen euro exclusief 35 miljoen euro aan bonussen. Barcelona trok op zijn beurt 105 miljoen euro voor Dembélé uit, exclusief 40 miljoen euro aan bonussen.

In ruim drie seizoenen tijd heeft Dembélé mede door blessureleed nog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen: 82 duels, 22 doelpunten en 17 assists. Mbappé was in het tenue van de Parijzenaars goed voor 132 wedstrijden, 97 goals en 58 assists. Hij heeft nog een contract tot medio 2022 met PSG, dat een nieuwe en langere samenwerking overeen hoopt te komen.