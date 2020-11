Vijfhonderd knuffelschapen zien De Graafschap koppositie in KKD veroveren

De Graafschap heeft in ieder geval voor een dag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie overgenomen van Almere City. De Superboeren wonnen onder toeziend oog van vijfhonderd knuffelschapen aan De Krommedijk door doelpunten van Mohamed Hamdaoui en Ralf Seuntjens met 0-2 van hekkensluiter FC Dordrecht, dat zijn vijfde nederlaag op rij leed. Almere City komt zondagavond nog in actie, als in Leeuwarden de topper tegen SC Cambuur op het programma staat.

Tijdens het duel tussen FC Dordrecht en De Graafschap zaten er aan de Krommedijk vijf honderd knuffelschapen op de tribune, om zo geld op te halen voor de goede doelen KiKa en High Five Foundation. De Schapenkoppen namen afgelopen week afscheid van trainer Harry van den Ham en ook interim-trainer Ben Kinds was zaterdagavond niet van de partij. Hij moest noodgedwongen de coaching vanuit huis doen en stuurde keeperstrainer Arben Kasolli van afstand middels een oortje aan.

Al na tien minuten spelen keek de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie tegen een achterstand aan. Julian Lelieveld vond met tien minuten op de klok Mohamed Hamdaoui, die bij de tweede paal de openingstreffer tegen de touwen schoot. De Graafschap hield de druk erop en had voor rust eigenlijk de marge al moeten verdubbelen. Jonathan Opoku was tot drie keer toe heel dicht bij een treffer: een kopbal ging net naast, terwijl hij twee keer de lat raakte. Ook FC Dordrecht kreeg in de eerste helft nog een goede mogelijkheid op een doelpunt, maar Arsensio Valpoort had het vizier niet op scherp.

De Graafschap trok deze lijn door in de tweede helft, kreeg mogelijkheden via invaller Giannis Mystakidis en leek na ruim een uur spelen op 0-2 te komen. Een doelpunt van Seuntjens werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Een kwartier voor tijd slaagde De Graafschap er alsnog in om het duel te beslissen. Na een overtreding op Jesse Schuurman legde scheidsrechter Clay Ruperti de bal op de stip. Seuntjens maakte vanaf elf meter geen fout en bepaalde de eindstand in Dordrecht daarmee op 0-2, mede doordat FC Dordrecht-doelman Anthony Swolfs in de slotfase nog een goed antwoord had op een vrije trap van Opoku.