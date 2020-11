FC Dordrecht moet gecoacht worden ‘vanuit huis, achter een tv’tje’: ‘Hightech’

FC Dordrecht neemt het zaterdagmiddag in eigen stadion op tegen De Graafschap. Curieus genoeg worden de Schapenkoppen tijdens dat duel van afstand aangestuurd, want interim-trainer Ben Kinds is niet aanwezig bij het duel aan De Krommedijk. Arben Kasolli zit weliswaar op de bank, maar zal op afstand worden aangestuurd door de afwezige Kinds.

De hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie nam afgelopen week afscheid van Harry van den Ham. Kinds werd tijdelijk aangesteld als zijn opvolger, maar hij kan zaterdag niet aanwezig zijn op De Krommedijk. Doordat Kasolli voorafgaand aan de wedstrijd de keepers moet inschieten, verschijnt algemeen directeur Hans de Zeeuw voor de camera van FOX Sports. “Ik heb niet de opstelling bepaald”, zo begint hij. “Er wordt gewoon gecoacht door Ben Kinds. Vanuit huis, achter zijn tv'tje. Dat is een onwenselijke situatie en niet leuk, maar er is vanuit de KNVB gevraagd om de wedstrijd door te laten gaan.”

“Door dat hele vervelende virus is er een situatie ontstaan waar wij niet blij mee zijn. Maar dat is heel Nederland niet. Het is heel vervelend, maar we gaan gewoon spelen. Dat is het belangrijkste: the show must go on”, gaat De Zeeuw verder. Er wordt overigens niet direct duidelijk gemaakt of Kinds daadwerkelijk besmet is met het coronavirus of uit voorzorg in thuisquarantaine zit. Klaarblijkelijk is ook Johan Versluis, die afgelopen week de trainingen verzorgde bij FC Dordrecht, afwezig.

Zodoende is keeperstrainer Kasolli het enige lid van de technische staf dat aanwezig is bij het duel met De Graafschap. Er wordt De Zeeuw voorgelegd dat ten opzichte van vorige week, toen Van den Ham nog op bank zat tegen FC Eindhoven (5-1 nederlaag), de eerste, tweede en derde trainer er niet zijn. “Dat heb je goed. Onze keeperstrainer doet het, aangestuurd door Ben Kinds. We hebben tegenwoordig hele moderne middelen. Wat dat betreft is het geen probleem. Oortjes, telefoontjes, iPads, je kent het allemaal wel. Het is hightech, dat is het enige dat heel goed gaat.”