Onana noemt ‘idool en nummer één’: ‘Toen probeerden we hem te imiteren’

André Onana wijst Manuel Neuer aan als de beste doelman ter wereld. De 24-jarige doelman van Ajax zegt in gesprek met Inside Ajax dat de sluitpost van Bayern München en het Duitse nationale elftal het keepersvak heeft veranderd. “Hij is mijn idool en voor mij ook de nummer één van de wereld”, zo is Onana uitermate lovend over zijn 34-jarige collega.

“Hij maakt geweldige reddingen, waarbij ik echt denk: wauw, hoe doet hij dat? Hij had ook al ongelofelijke reddingen tegen ons”, zo verwijst Onana naar de dubbele ontmoeting tussen Ajax en Bayern München in de Champions League in het seizoen 2018/19. Beide ontmoetingen eindigden in een remise: 1-1 in Amsterdam, 3-3 in München. Neuer staat erom bekend om relatief ver van zijn doel af te staan als zijn ploeg in balbezit is.

“Door hem hebben we ons spel veranderd. Ik weet nog dat ik in Barcelona was, toen bleef ik maar op de doellijn staan. Op het WK van 2014 zagen we iets heel anders. Toen probeerden we hem te imiteren. Voor mij is hij de grootste”, benadrukt de doelman van Ajax. Hij krijgt bijval van Frans Hoek. In gesprek met Voetbal International rekent de voormalig keeperstrainer van Ajax, Barcelona, Bayern München, Manchester United en Oranje Neuer met Marc-André Ter Stegen (Barcelona), Alisson Becker (Liverpool) en Jan Oblak (Atlético madrid) tot de beste keepers ter wereld.

Hoek denkt dat Onana op termijn in dit rijtje terecht kan komen. “Maar ik vind wel dat hij het op absoluut topniveau moet laten zien. Op het Nederlandse niveau heeft hij het laten zien. Maar de Premier League, La Liga, Serie A en Bundesliga zijn een niveau hoger”, benadrukt Hoek. Hij is nog altijd van mening dat Onana teveel foutjes maakt. “Consistentie is een heel belangrijke eigenschap voor een keeper. Ik denk ook dat als je op een ander niveau komt, dat het meer van je gevraagd wordt.”

“Ajax wint zijn wedstrijden in zijn algemeenheid wat makkelijker, dus er wordt wat minder van de keeper gevraagd. Als er een foutje wordt gemaakt, wordt dat niet meteen afgestraft”, gaat Hoek verder. Om dezelfde reden rekent hij David De Gea ook niet tot de beste keepers ter wereld. “In de twee jaar dat ik bij Manchester United met David gewerkt heb, was zijn niveau ongelooflijk. Als hij dat niveau nu nog had laten zien, had hij er ongetwijfeld bij gehoord. Hij kan het, gelukkig liet hij dat zien tegen Paris Saint-Germain, maar je moet het elke wedstrijd laten zien.”