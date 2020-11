Brazilië blijft foutloos dankzij Firmino; Vidal maakt wereldgoal

Brazilië heeft de perfecte start in de WK-kwalificatie vannacht een goed vervolg gegeven in de wedstrijd tegen Venezuela. Een doelpunt van Roberto Firmino was genoeg voor de derde overwinning op rij. Chili boekte vannacht de eerste overwinning in deze WK-kwalificatiecampagne. Met dank aan twee doelpunten van Arturo Vidal werd Peru met 2-0 verslagen.

Ten opzichte van de laatste overwinning van Brazilië van vorige maand op Peru (4-2) voerde bondscoach Tite vier wijzigingen door in zijn opstelling. Neymar, Casemiro en Philippe Coutinho zijn er deze interlandperiode om uiteenlopende redenen niet bij, terwijl Weverton op de bank zat in het Estádio do Morumbi in São Paulo. Tite wees Ederson, Allan, Gabriel Jesus en Everton Ribeiro aan als vervangers en met hen binnen de lijnen leken de Goddelijke Kanaries al na zeven minuten op voorsprong te komen. Na een voorzit van Renan Lodi wist Richarlison te scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat de linksback van Atlético Madrid buitenspel stond.

De Brazilianen controleerden de wedstrijd en hadden de bal, maar slaagden er maar moeizaam in om tot kansen te komen. Na ruim een halfuur spelen kwam een voorzet vanaf de linkerflank terecht bij Gabriel Jesus. De Manchester City-aanvaller kwam goed voor zijn directe tegenstander bij de tweede paal en kreeg van dichtbij een grote kans, maar raakte de bal vanuit de lucht op zijn hak, waardoor hij een kans bood aan Richarlison. De Everton-spits schoot vervolgens bij de eerste paal in het zijnet. Venezuela werd nauwelijks gevaarlijk. Santos-middenvelder Yeferson Soteldo zorgde namens de bezoekers voor wat dreiging, maar door goed ingrijpen van Marquinhos hoefde Ederson niet in actie te komen.

Vlak voor rust werd opnieuw een doelpunt van Brazilië afgekeurd. Douglas Luiz leek te scoren, maar het feestje ging niet door omdat de middenvelder van Aston Villa een overtreding had gemaakt op doelman Wuilker Faríñez. Na ruim een uur spelen was het alsnog raak voor het team van Tite. Na een voorzet vanaf de rechterflank was het Renan Lodi die Roberto Firmino een niet te missen kans bood. De Liverpool-spits had de hoek voor het uitkiezen en tekende voor het winnende doelpunt. De zege van Brazilië is verdiend, al was het verre van overtuigend. Volgende week woensdag komt Brazilië opnieuw in actie; in Montevideo is Uruguay de tegenstander.

Chili - Peru 2-0

Chili en Peru stonden na twee wedstrijden pas op een punt in de WK-kwalificatie en konden derhalve een overwinning goed gebruiken. Met dank aan twee goals van Vidal bleven de drie punten achter in het Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos in Santiago de Chile. De eerste treffer van de wedstrijd was er een om in te lijsten. De Internazionale-middenvelder ontving de bal vanaf ongeveer 25 meter van het doel, bedacht zich geen moment en poeierde de bal genadeloos in de kruising. Doelman Pedro Gallese stond aan de grond genageld. Na 35 minuten spelen werd de voorsprong verdubbeld door wederom Vidal, die na een voorzet vanaf de rechterflank op de juiste plek stond opgesteld. De overwinning kwam geen moment in gevaar, waardoor Chili op vier punten komt en klimt naar de zesde plaats. Woensdag neemt Chili het op tegen Venezuela.