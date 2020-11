Ajax betaalt NOW2 terug; Overmars en Van der Sar zien af van bonussen

De directie van Ajax ziet af van een bonus voor het boekjaar 2019/20, zo is vrijdag duidelijk geworden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Er zijn daarom geen bonussen uitgekeerd aan de directieleden voor het afgelopen boekjaar. Bovendien betaalt Ajax de overheidssteun terug die het ontving via de NOW2-regeling.

Vorige maand werd duidelijk dat directeur voetbalzaken Marc Overmars (250.000 euro), algemeen directeur Edwin van der Sar (200.000 euro) en commercieel directeur Menno Geelen (15.000 euro) een bonus hebben ontvangen. Die werd al uitgekeerd in september 2019 en was het gevolg van het bereiken van de Champions League na het kampioenschap in 2019. De bonussen maakten deel uit van het boekjaar 2018/19. Van die bonussen wordt dus geen afstand gedaan door de directie.

De directie heeft er nu zelf voor gekozen om geen bonussen in ontvangst te nemen voor het boekjaar 2019/20. Bovendien betaalt de club de overheidssteun terug die men kreeg op basis van de NOW2-regeling. Ajax maakt vanwege de opbrengsten uit de transfers van Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Sergiño Dest geen aanspraak meer op de overheidssteun. Financieel directeur Susan Lenderink liet tijdens de vergadering weten dat Ajax een verzoek tot terugbetaling heeft ingediend.

Eerder deed Ajax een beroep op NOW1; het is nog onduidelijk of de club een beroep gaat doen op NOW3. Lenderink legt uit dat Ajax veel inkomsten misloopt door het gebrek aan publiek tijdens wedstrijden en mede daardoor wordt kritisch gekeken naar de kosten van de club. De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. De cijfers achter 'NOW' staan voor de verschillende aanvraagperiodes in het jaar.

"Financieel wordt het een heel zwaar jaar", wordt Lenderink.geciteerd door Ajax Showtime. "We moeten dan ook heel kritisch zijn op onze kosten. Met deze subsidie kunnen we ons maximaal inspannen voor de werkgelegenheid. Dat is de reden voor de subsidie. Het is niet voor de spelers, maar voor het kantoorpersoneel." Van der Sar vindt het logisch dat hij en zijn collega-bestuurders afzien van een bonus. "In maart en april hebben wij met de spelers gezeten en een bijdrage aan solidariteit voor het bedrijf gevraagd. Daar hebben wij als directie een voortouw in genomen. We hopen dat de situatie snel normaal wordt, zodat onze fans weer naar het stadion kunnen komen."