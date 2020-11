FC Utrecht geeft duidelijk signaal af: ‘Hij krijgt tot de winterstop de kans’

René Hake is tot de winterstop de hoofdtrainer van FC Utrecht, zo laat voorzitter Frans van Seumeren vrijdagmiddag weten in een reactie aan Veronica Inside. De eigenaar annex preses van de club uit de Domstad sluit zelfs niet uit dat Haké ook in het tweede gedeelte van het seizoen 2020/21 voor de groep staat bij de huidige nummer negen in de Eredivisie.

"Hij krijgt tot de winterstop de kans en als hij het goed doet dan blijft hij ook na de winterstop", verduidelijkt Van Seumeren de trainerssituatie bij FC Utrecht. Hake, normaal gesproken de hoofdtrainer van Jong FC Utrecht, zat afgelopen zondag voor de eerste keer op de bank in De Galgenwaard, met Rick Kruys als diens assistent. Het duo was echter niet in staat om te stunten tegen koploper Ajax (0-3 nederlaag).

Haké is de voorlopige opvolger van John van den Brom, die vorige week koos voor het avontuur bij Racing Genk. Laatstgenoemde oefenmeester was sinds 2019 in dienst van FC Utrecht. In de tussentijd zijn onder meer Mark van Bommel, Henk Fraser, Frank Wormuth en Fred Rutten al genoemd als mogelijke opvolgers in Utrecht. De clubleiding van de middenmoter geeft echter voorlopig het vertrouwen aan Hake, eerder in zijn trainersloopbaan werkzaam bij onder meer PEC Zwolle, FC Twente en SC Cambuur.

Voetbal International meldt dat FC Utrecht momenteel niet met andere trainers praat en dat er normaal gesproken in de winterstop een evaluatie zal plaatsvinden met Hake. De interim-trainer gaf vorige week al aan dat hij dolgraag als hoofdcoach verder wil gaan bij de Utrechtse club. "Ik heb die ambitie en die heb ik ook uitgesproken in gesprek met Jordy (technisch directeur Jordy Zuidam, red.)", zei Hake tegenover De Telegraaf. "Ik begrijp goed dat de club niet zomaar in een dag een keuze voor mij voor een langere periode wil maken. Ze zouden ook een andere keuze kunnen maken. Maar ik ben beschikbaar om het een langere periode te doen