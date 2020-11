FC Utrecht krijgt open sollicitatie voor trainerspositie: ‘Ik heb die ambitie’

René Hake is blij dat hij als interim-trainer aan de slag mag bij FC Utrecht, maar de oefenmeester hoopt op meer. Hake, die John van den Brom voorlopig vervangt, heeft zijn werkgever kenbaar gemaakt dat hij graag de vaste trainer van de Domstedelingen wil worden.

"Ik heb die ambitie en die heb ik ook uitgesproken in gesprek met Jordy (technisch directeur Jordy Zuidam, red.)", zegt Hake tegenover De Telegraaf. "Ik begrijp goed dat de club niet zomaar in een dag een keuze voor mij voor een langere periode wil maken. Ze zouden ook een andere keuze kunnen maken. Maar ik ben beschikbaar om het een langere periode te doen."

Van den Brom wordt vrijdagmiddag waarschijnlijk al gepresenteerd als nieuwe trainer van Racing Genk. De coach neemt zijn assistent Dennis Haar mee naar de Belgische topclub. Hake werd vrijdag al doorgeschoven vanuit Jong FC Utrecht; de voormalig trainer van FC Twente leidde samen met assistent Rick Kruys de vrijdagochtendtraining bij de hoofdmacht. Zondag zitten Hake en Kruys op de bank in de thuiswedstrijd tegen Ajax.

Hake staat sinds vorig seizoen voor de groep bij Jong FC Utrecht, nadat zijn contract als hoofdtrainer van sc Cambuur niet verlengd werd. Afgelopen seizoen leidde Hake het beloftenelftal van de Domstedelingen naar de twaalfde plek in het afgebroken seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Tussen 2015 en 2017 was Hake werkzaam als hoofdcoach van FC Twente.