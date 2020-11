Uitgelekt rapport geeft standpunt Man United over Solskjaer duidelijk weer

Het bestuur van Manchester United heeft nog steeds het volste vertrouwen in manager Ole Gunnar Solskjaer. Dit blijkt uit een kwartaalrapport dat per ongeluk op straat is komen te liggen, zo meldt de BBC vrijdag. Vanwege een technische storing werden de gegevens over het eerste gedeelte van het seizoen 2020/21 donderdag al openbaar gemaakt.

Vice-voorzitter Ed Woodward, tevens verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid op Old Trafford staat nog steeds 'honderd procent achter de positieve weg die onder Solskjaer is ingeslagen', zo klinkt het. De mening van de clubleiding lijkt haaks te staan op de berichtgeving in de Engelse media. De Noorse manager van the Reds is vanwege de wisselvallige resultaten geregeld het mikpunt van kritiek. Desondanks blijven Woodward en consorten vierkant achter Solskjaer staan. De huidige verbintenis van de coach loopt nog anderhalf jaar door.

Met name de prestaties in de Premier League zorgen voor onvrede bij de fans van Manchester United. In de eerste zeven competitieduels van deze voetbaljaargang werd naast driemaal gewonnen ook drie keer verloren. Het levert de Engelse recordkampioen voorlopig een zeer teleurstellende veertiende plaats op. Er wordt dan ook al volop gesproken over een opvolger van de in december 2018 aangestelde Solskjaer. De momenteel clubloze Mauricio Pochettino, een jaar geleden ontslagen door Tottenham Hotspur, leek in dat kader de beste papieren te hebben.

Oud-speler Rio Ferdinand sprong eerder deze week in de bres voor de bekritiseerde Solskjaer. "Ik vind eerlik gezegd dat er respectloos met Solskjaer wordt omgegaan", zo stelde Ferdinand in een analyse op zijn eigen YouTube-kanaal. "Sommige mensen zeggen dat er al contact is geweest tussen Manchester United en Pochettino. Maar ik heb van een zeer goede bron vernomen dat daar geen enkele sprake van is. Ik kan me ook niet voorstellen dat de club zo weinig respect zou tonen richting Solskjaer. Het is volgens mij belangrijk om dat duidelijk naar voren te brengen."