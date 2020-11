Boze Ferdinand voert ‘zeer goede bron’ op: ‘Man United praat niet met hem’

Rio Ferdinand gelooft niet dat Manchester United achter de rug van Ole Gunnar Solskjaer bezig is met een nieuwe manager. De voormalig verdediger van de club, die tussen 2002 en 2014 uitkwam voor the Reds, heeft uit betrouwbare bron vernomen dat Mauricio Pochettino geen optie is om het stokje over te nemen. De clubloze trainer is in de Engelse media veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger van Solskjaer.

"Ik vind eerlik gezegd dat er respectloos met Solskjaer wordt omgegaan", zo stelt Ferdinand in een analyse op zijn eigen YouTube-kanaal. "Sommige mensen zeggen dat er al contact is geweest tussen Manchester United en Pochettino. Maar ik heb van een zeer goede bron vernomen dat daar geen enkele sprake van is. Ik kan me ook niet voorstellen dat de club zo weinig respect zou tonen richting Solskjaer. Het is volgens mij belangrijk om dat duidelijk naar voren te brengen."

‘Man United schrijft Van de Beek af en wil nieuwe topmiddenvelder’

De Nederlander zou alweer overbodig zijn bij Manchester United. Lees artikel

Ferdinand weet echter hoe het werkt in de voetbalwereld. Als de resultaten tegenvallen bij Manchester United, dan komen er vanzelf verhalen over een nieuwe manager. "Dat hoort er gewoon bij", erkent de oud-verdediger van de Engelse recordkampioen. "Maar om te stellen dat er met iemand is gesproken en dat hij binnenkort zal worden aangesteld, dat is echt te gek voor woorden. Solskjaer is nog steeds de manager en zijn elftal presteert altijd op het moment dat de druk het grootst is."

Met de laatste zin verwijst Ferdinand naar de broodnodige 1-3 overwinning op Everton van afgelopen zaterdag. "Die zege was echt meer dan welkom, zeker gezien de druk die op de selectie en de manager stond. De spelers lieten echter zien dat ze over veerkracht beschikken", aldus de altijd betrokken Ferdinand. De formatie van Solskjaer bezet momenteel de veertiende plaats in de Premier League, met tien punten uit de eerste zeven wedstrijden.