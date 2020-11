Wilfred Genee start ‘actiegroep’ voor Tom Egbers: ‘Dit kan niet langer!’

Wilfred Genee is donderdagochtend in zijn radioshow Veronica Inside andermaal in de bres gesprongen voor zijn collega Tom Egbers. Genee vindt dat Egbers woensdagavond onredelijk werd behandeld door Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk, die gezamenlijk de analyse verzorgden bij de oefenwedstrijd tussen Nederland en Spanje (1-1).

Genee laat op de radio een aantal fragmenten horen uit de voor- en nabeschouwing van woensdagavond bij de NOS. "We hadden het de vorige keer al over dat Tom veel gepest wordt door die twee, maar wat vinden jullie hier dan van?", vraagt Genee aan zijn sidekicks terwijl hij onderstaand fragment instart. Daaruit blijkt volgens Genee dat Van der Vaart en Van Hooijdonk hun presentator Egbers niet geheel serieus nemen.

"Wat zit hij er raar in joh, die Rafael!", reageert sidekick Niels van Baarlen uit verbazing. "Ik word er heel ongemakkelijk van", zegt Genee. Rick Romijn vraagt dan: "Wat denk jij dat er speelt?" Genee: "Nou ja, Rafael en Pierre vinden het leuk om te dollen, alleen Tom is daar niet zo op ingesteld. Tom is gewoon rechttoe rechtaan weet je wel, daar moet je niet te veel mee dollen. Tom raakt een beetje van slag."

Genee zegt vervolgens met een kwinkslag dat hij een 'actiegroep' gaat starten. "We starten een actiegroep, dit kan niet langer! Wel respectvol omgaan met Tom. Het moet iets in de geest zijn van: 'Denk erom, het is onze Tom!'" Romijn voegt daaraan toe: "#TeamTom! En we kunnen ook wel tegen Pierre zeggen: 'Doe even normaal, man!'"