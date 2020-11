Frank de Boer stoorde zich: ‘Ik wil niet zeggen dat daar de doodstraf op staat’

Frank de Boer kijkt niet geheel ontevreden terug op de oefeninterland tegen Spanje. Door doelpunten van Sergio Canales in de eerste helft en Donny van de Beek kort na rust eindigde het duel in een 1-1 gelijkspel, mede doordat Oranje nog een aantal kansen liet liggen om met de overwinning aan de haal te gaan. De bondscoach stoorde zich wel aan het feit dat zijn ploeg verzuimde om door te dekken, zo vertelt hij in gesprek met de NOS.

“Na die achterstand van 1-0 kwamen we er beter in, ook omdat Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong steeds beter onder de druk uitspeelden. We moesten alleen beter kijken wanneer we de bal op Luuk de Jong moesten geven of risico moesten nemen. Luuk heeft zoveel ervaring nu en kan gewoon heel goed een bal vasthouden en zo een rustpunt zijn”, zo begint De Boer zijn analyse. De tegentreffer in de eerste helft van Canales viel mede doordat Joël Veltman naliet om in te stappen.

“Waar ik me het meest aan gestoord heb is dat we niet doordekken, vooral achterin”, zo is De Boer kritisch. “Natuurlijk moet je doordekken. Dát was het probleem. We hebben dat vooraf benoemd: zij kunnen heel goed tussen de linies spelen. Daar ging het ook mis bij het doelpunt, dat is precies wat ik bedoel. Dat heb ik in de rust natuurlijk ook aangegeven en dat was het grootste verschil tussen de eerste en de tweede helft.”

“Je weet van tevoren natuurlijk nooit helemaal precies wat zij gaan doen en Spanje deed het ook goed, maar we weten allemaal dat ze goed zijn als ze tussen de linies kunnen draaien”, gaat de keuzeheer verder. “Dat is heel gevaarlijk als je dat laat gebeuren. Ik wil niet zeggen dat daar de doodstraf op staat, maar dat wil je in elk geval altijd voorkomen. In de tweede helft hebben we ook beter druk gezet met Donny (van de Beek, red.) en Luuk. Daardoor kantelde de wedstrijd.”

De Boer wacht voorlopig nog op zijn eerste overwinning als bondscoach, na eerdere interlands tegen Mexico (0-1), Bosnië-Herzegovina (0-0) en Italië (1-1). Hij is de eerste keuzeheer die na zijn eerste vier interlands nog wacht op een zege. “Natuurlijk wil je zo snel mogelijk winnen als je ergens begint. Maar laten we dat dan maar tegen Bosnië-Herzegovina doen”, zo verwijst De Boer nuchter naar het Nations League-duel met Bosnië-Herzegovina dat zondag in de Johan Cruijff ArenA op het programma staat.