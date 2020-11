Fortuna Sittard zet Kevin Hofland per direct op straat

Kevin Hofland is ontslagen als trainer van Fortuna Sittard. De club uit Limburg laat weten dat het besluit is genomen op basis van de tegenvallende resultaten. Behalve Hofland moet ook assistent-trainer Kristof Aelbrecht het veld ruimen. Hofland was sinds 2018 actief als trainer in Sittard. Afgelopen zomer zette hij nog zijn handtekening onder een contract tot medio 2022.

Fortuna Sittard verzamelde in de eerste acht wedstrijden slechts drie punten, waardoor het de hekkensluiter van de Eredivisie is. “Dit is extreem pijnlijk, zoveel is duidelijk”, reageert voorzitter Isitan Gün. “Zeker gezien het feit dat we elkaar al zo lang kennen en ik enorm veel respect voor Kevin heb. Hij is een kind van de club en heeft een belangrijke rol gespeeld in onze promotie naar de Eredivisie. Ik geloof ontegenzeggelijk in Kevins kwaliteiten als mens en als trainer, maar in het voetbal moet je soms handelen in het belang van de club waarbij emoties dan even van ondergeschikt belang zijn. Feit is dat de kwaliteit van de selectie niet tot uiting komt in de prestaties van het eerste team. Om die reden is het tijd voor verandering.”

Hofland was bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdverantwoordelijke. Afgelopen zomer werd hij aangesteld als hoofdtrainer, nadat hij eerder een duo vormde met Sjors Ultee, onder wie hij assistent-trainer was. Gün heeft veel waardering voor het ontslagen duo: “Ik kan Kevin en Kristof niet genoeg bedanken voor hun harde werk en ik voel me bevoorrecht met hen beiden te hebben samengewerkt. We zijn momenteel in de afrondende fase met de opvolger van Kevin en hopen op korte termijn met de naam van de opvolger naar buiten te kunnen treden.” Het is nog onbekend door wie Hofland opgevolgd gaat worden. Hij is de tweede Eredivisie-trainer in korte tijd die zijn ontslag krijgt. Afgelopen zaterdag werd Aleksandar Rankovic op straat gezet door ADO Den Haag. Hij wordt opgevolgd door Ruud Brood.