ADO haalt ‘gedegradeerde’ assistenten terug na ontslag Rankovic

ADO Den Haag heeft de technische staf compleet gemaakt. De club maakt woensdagochtend namelijk wereldkundig dat Michele Santoni en Rick Hoogendorp deels weer worden betrokken bij de A-selectie. De rolverdeling zal echter wel verschillen van de oude situatie, zo klinkt het. Het duo werd vorige week, enkele dagen voor het ontslag van Aleksandar Rankovic, nog teruggezet naar de jeugdopleiding van ADO.

Santoni zal naast Adrie Bogers als tweede assistent van hoofdtrainer Ruud Brood fungeren, met de focus op videoanalyse en de sportwetenschappelijke benadering, zo verduidelijkt ADO in het persbericht van woensdag. Hoogendorp, voormalig aanvaller van de club, zal één of twee keer per week als spitsentrainer aan de slag gaan bij de huidige nummer zestien in de Eredivisie. Brood en Bogers, die dinsdag officieel werden gepresenteerd, staan deze woensdag voor de eerste keer voor de groep in Den Haag.

Santoni gaf vorige week in gesprek met Voetbalzone te kennen dat hij zelf had gevraagd om verder te gaan bij de jeugdopleiding van ADO. "ADO heeft mij niet teruggezet naar de jeugd, maar ik heb het zelf gevraagd." Hij gaf aan niet mee te willen gaan in de ‘machtsspelletjes’ die volgens hem worden gespeeld. “Met name in de media.” Hans Kraay junior vertelde anderhalve week geleden voor de camera van FOX Sports dat er intern aan de stoelpoten van Rankovic werd gezaagd. Er zouden strubbelingen zijn binnen de technische staf. Na de 2-4 nederlaag tegen FC Twente werd Rankovic de laan uitgestuurd.

"Het is een vervelend, maar noodzakelijk besluit", verklaarde Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart, vorige week het terugzetten van Santoni en Hoogendorp. "Het is de uitkomst van diverse interne gesprekken, waarvan de inhoud uiteraard binnenskamers blijft. Wij zien dit als een vereiste om meer rust te creëren. In de komende periode blijven we met alle technische schakels binnen de club in gesprek, zodat we ons met zijn allen maximaal kunnen inzetten voor dat ene belangrijke doel: in de Eredivisie blijven."