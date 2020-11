Rankovic raakt assistenten kwijt: ‘Ik ga niet mee in machtsspelletjes’

De clubleiding van ADO Den Haag heeft ingegrepen na een aantal onrustige dagen, zo meldt Omroep West. Trainer Aleksandar Rankovic neemt afscheid van zijn assistent-trainers Michele Santoni en Rick Hoogendorp. Volgens de regionale omroep is het tweetal teruggezet naar de jeugdopleiding, terwijl Santoni aan Voetbalzone laat weten dat hij zelf heeft gevraagd om weer bij de jeugd van ADO aan de slag te gaan.

“ADO heeft mijn niet teruggezet naar de jeugd, maar ik heb het zelf gevraagd”, verduidelijkt Santoni. Hij geeft aan niet mee te willen gaan in de ‘machtsspelletjes’ die volgens hem worden gespeeld. “Met name in de media.” Hans Kraay junior vertelde zondag voor de camera van FOX Sports dat er intern aan de stoelpoten van Rankovic wordt gezaagd. Er zouden strubbelingen zijn binnen de technische staf. Het is nog niet bekend wie de nieuwe assistent-trainers worden. De regionale omroep meldt dat de kans groot is dat Virgillio Teixeira wordt doorgeschoven vanuit ADO Onder-21.

De onrust binnen ADO groeide zondag na de 4-0 nederlaag tegen PSV. De ploeg van Rankovic verzamelde tot dusver pas vier punten uit zeven wedstrijden en staat vijftiende in de Eredivisie. Tegenover FOX Sports wees Rankovic na de nederlaag in Eindhoven op de tegenvallende transferperiode, daar hij aangaf dat hij op meer had gehoopt. De clubleiding ging vervolgens in gesprek met de spelersgroep om te peilen of er nog genoeg vertrouwen is in Rankovic. De selectie sprak daarop het vertrouwen uit in de trainer.

Reden voor het gesprek over de 42-jarige trainer was niet alleen de kritiek van Rankovic op het transferbeleid en de magere resultaten. De manier van spelen is tegenvallend en er klinken geluiden dat het contact tussen de trainer en het technische hart summier zou zijn. Volgens het Algemeen Dagblad zou Rankovic zich niet willen laten beïnvloeden in het maken van zijn keuzes, terwijl dat juist een van de redenen is waarom het technische hart in het leven geroepen werd. Hem wordt de kans geboden om te sparren met Martin Jol, maar daar maakt hij weinig gebruik van.