Género Zeefuik volgt Van der Wiel en Kishna met openhartig verhaal

In navolging van Gregory van der Wiel en Ricardo Kishna is ook Género Zeefuik naar buiten getreden met een zeer openhartig verhaal over persoonlijke problemen. Van der Wiel liet vorige week weten dat zijn terugkeer op het veld bij RKC Waalwijk niet vanzelfspreken is omdat hij onder meer kampt met paniekaanvallen, terwijl Kishna te maken heeft gehad met depressieve gevoelens. Zeefuik laat weten dat hij veel moeite heeft gehad met reacties op zijn figuur en dat hij in zijn tijd bij onder meer FC Emmen te maken had met gezondheidsproblemen. Inmiddels is de clubloze aanvaller weer op de weg terug en hoopt hij op een nieuwe uitdaging, zo laat hij weten via Instagram.

“Het is inmiddels drie jaar geleden, maar mijn invalbeurt tegen NEC staat bij velen op het netvlies”, begint Zeefuik zijn openhartige verhaal. “Achteraf waren de reacties niet mis: ‘We doen er lacherig over, maar het is te schandalig voor woorden’ en ‘Als je iedereen om je heen ziet, dan word je toch wel wakker geschud?’. Maar ook in de media was ik – en vooral mijn zwaarlijvigheid – on top of mind. Volgens critici nam ik de topsport niet serieus, ooit gedacht dat er meer achter kan zitten? Ik stond te boek als een beloftevolle spits. Vanuit de jeugdopleiding van PSV kwam ik via Almere City, FC Dordrecht, NEC, FC Groningen, Heart of Midlothian en Balikesirspor terecht bij FC Emmen. Maar daar stopte mijn carrière.”

Zeefuik doet een boekje open over gezondheidsproblemen waar hij mee te maken kreeg. “Mijn gezondheid begon op te spelen. Bij FC Emmen was dit op zijn top. Door alvleesklierproblemen reageert mijn lijf anders dan het lijf van een gezonde topsporter. Op het moment dat gezondheid belangrijker is dan ooit, word je veroordeeld op basis van uiterlijke kenmerken. Iedereen kijkt naar je en heeft een mening, maar zonder achtergrond. Ik stopte met voetbal. Ging steeds minder doen en liet minder van me horen. De periode die volgde was enorm zwaar voor mijn relatie en mijn kinderen, die mij niet meer herkenden als de echtgenoot en vader die ik was. Ik raakte mezelf volledig kwijt.”

De dertigjarige aanvaller, broer van Hertha BSC-back Deyovaisio Zeefuik, is op de weg terug. “Ik houd van voetbal en van de sport”, vertelt hij. “Ik ben dagelijks bezig met mijn gezondheid en ondanks dat ik nu geen club meer heb, ben ik bezig om fit te worden. Waarom ik hiermee naar buiten kom? Men vergeet dat er niet altijd keuzes zijn. Zeker niet als het gaat om gezondheid, dat overkomt je. Dit is mij overkomen, net als zoveel andere (top)sporters en zelfs jonge voetballertjes.”

“Heel lang heb ik me beziggehouden met wat anderen van mij vonden en was mijn drang om het tegendeel te bewijzen ontzettend groot”, vertelt Zeefuik. “Ik luisterde daardoor niet altijd naar mijn eigen gevoel. De een na de andere mentale tik wordt uitgedeeld. Dit houd je best een tijd vol. Maar ik zeg je, dit breekt je op een gegeven moment en dat is het niet waard. Dat ik nu met dit statement naar buiten kom, is een enorme stap voor mij. Maar ik ben er klaar mee én klaar voor om niet langer hiermee rond te blijven lopen. Het beeld van een jongen die zijn sport niet serieus neemt, is dan ook onterecht. Ik ben fit en kan niet wachten om weer ergens aan de slag te gaan.”

Zeefuik benadrukt dat het goed is om over problemen te praten wanneer deze opspelen. “Ben of ken jij iemand die ook met dit soort problemen rondloopt? Praat er alsjeblieft met iemand over die je vertrouwt. Samen met Sport Legacy ben ik aan het kijken hoe we kinderen, die tegen soortgelijke problemen aanlopen, kunnen helpen”, aldus Zeefuik. Sport Legacy is een organisatie die topsporters probeert voor te bereiden op het leven na hun actieve carrière. Zeefuik krijgt veel positieve reacties op zijn verhaal op Instagram. Onder meer Georginio Wijnaldum, Kenneth Vermeer, Sergio Padt, Luciano Narsingh, Kevin Diks en Ryan Koolwijk spreken hun waardering en steun uit.