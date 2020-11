Van der Wiel en Kishna oogsten lof: ‘30 jaar geleden gebeurde dit niet’

In navolging van Gregory van der Wiel liet ook Ricardo Kishna deze week weten dat hij lange tijd heeft geworsteld met paniekaanvallen en depressieve gevoelens. De vleugelaanvaller op sommige momenten zelfs dat de dood nabij was. Onder meer Foppe de Haan kijkt dinsdag met De Telegraaf uitgebreid naar het verband tussen presteren op topniveau en de gemoedstoestand van profvoetballers. Er vinden de nodige veranderingen plaats in de voetbalwereld, zo luidt het oordeel.

"Ik heb niet te maken gehad met spelers, die paniekaanvallen hadden, maar ik heb wel jongens in mijn teams gehad, die echt leden onder het feit dat ze altijd maar moesten presteren. En die veel tijd nodig hebben gehad om daarmee om te leren gaan", blikt de voormalig coach van onder meer sc Heerenveen en Jong Oranje terug op zijn eigen bevindingen uit het trainersvak. "Ik heb ook een keer een speler gehad, bij wie dat zo moeizaam ging en die ook zichzelf zoveel druk oplegde, dat ik hem heb geadviseerd om iets anders te gaan doen. Ik heb hem gezegd: ’Dit is echt geen leven zo. Op deze manier heb je er helemaal geen plezier in en kun je beter stoppen'. De meeste jongens met wie ik heb gewerkt, hebben een manier gevonden om er goed mee om te gaan."

Sportpsycholoog Hardy Menkehorst denkt niet dat depressiviteit onder profvoetballers de laatste jaren een explosieve groei heeft doorgemaakt. "Die indruk heb ik niet", zo oordeelt de specialist. "Dit zijn klachten die door de hele bevolking en alle beroepsgroepen voorkomen, alleen zijn ze bij sporters sneller zichtbaar." Menkehorst komt gelijk met een voorbeeld op de proppen. "Als ze hierdoor niet kunnen deelnemen aan wedstrijden en trainingen komen er al snel vragen."

De Haan vindt het boven alles moedig dat Van der Wiel en Kishna het hebben aangedurfd om hun met hun problemen naar buiten te treden. "Ik vind het mooi dat ze het durven te vertellen", vervolgt het boegbeeld van Heerenveen. Menkehorst constateert een kentering in de doorgaans conservatieve voetballerij. "Dertig jaar geleden zou dit nooit gebeurd zijn. Zoals overal in de maatschappij zijn ook mensen in de sport opener geworden over mentale problemen of het nu gaat om stress, burnout, angsten of depressies. Met hun openheid kunnen voetballers eventueel ook andere mensen helpen die met dezelfde problemen rondlopen. Dit kan die mensen over de drempel helpen om hulp te gaan zoeken."

De Haan denkt dat het ook helpt dat de trainers van tegenwoordig beter in staat lijken te zijn om te communiceren met spelers. "Ik denk dat de moderne coaches rustiger en bedachtzamer zijn en meer in gesprek gaan met spelers dan vroeger", aldus de coach die met Jong Oranje in 2006 en 2007 Europees kampioen werd. "Vergeet niet dat er ook trainers zijn, die last hebben van de druk en prima functioneren als assistent-trainer, maar het niet aankunnen om zelf verantwoordelijkheid te dragen", zo besluit De Haan.