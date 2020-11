Nieuwe deals leveren PSV 25 miljoen euro op: ‘Een fantastisch signaal’

Philips gaat PSV langer én met meer geld steunen, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdag. De regionale krant omschrijft de deal als ‘spectaculair’. De oprichter van de Eindhovense club zal namelijk tot minimaal 2031 een bedrag van 2,5 miljoen euro per jaar in de club stoppen. De sponsorrelatie, die al 107 jaar oud is, zou eigenlijk in 2025 ten einde lopen.

Philips is ook de eerste onderneming die de Brainport-samenwerking, de groep premium partners van PSV, met vijf jaar verlengt, tot de zomer van 2026. De komende tien jaar maakt het electronicabedrijf naar verwachting in totaal ongeveer 25 miljoen euro over naar PSV. “Wij geloven in relaties voor de lange termijn. Dit is een fantastisch signaal voor ons”, laat algemeen directeur Toon Gerbrands aan het dagblad weten.

Philips maakte in april 2015 bekend na meer dan dertig jaar te stoppen als hoofd- en ook shirtsponsor. Het bedrijf gaf PSV de ruimte om een andere shirtsponsor te zoeken en verlaagde de jaarlijkse bijdrage stapsgewijs, naar 1,5 miljoen euro per jaar. In 2021 wordt dat bedrag weer opgetrokken.

“Ik geloof zelf niet in een louter emotionele band, hoewel ook ik liever geen andere naam op het Philips Stadion zie staan”, erkent Philips-topman Frans van Houten. “Er zijn voldoende elementen die ons en PSV verbinden en die deze overeenkomst inhoudelijk van betekenis laten zijn. Via sport en gezondheid vinden we elkaar. Het gezicht van Philips naar buiten toe is dat we patiënten helpen.”

“We willen mensen met behulp van technologie beter maken en ziekenhuizen ondersteunen. Het doel van onze innovaties is om het leven van mensen beter en gezonder te maken en hun welzijn te verbeteren. Ik zie PSV als een manier om daar uiting aan te geven”, besluit Van Houten.