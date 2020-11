Marco Asensio: ‘Ik probeer elk jaar naar Nederland te komen’

Marco Asensio speelde op 10 juni 2019 zijn laatste interland voor het nationale elftal van Spanje. Na de 3-0 overwinning op Zweden in het Santiago Bernabéu volgde een periode van zeventien maanden waarin hij door een zware knieblessure lange tijd uit de roulatie was. De aanvallende middenvelder van Real Madrid kan woensdag nota bene tegen Nederland zijn rentree als A-international maken. Hij heeft een bijzondere band met Nederland.

Asensio is zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder. Een loopbaan als Oranje-international zag hij niet zitten, maar hij is vaak in Nederland te vinden. “Nederland is mijn tweede land”, benadrukte Asensio daags voor de ontmoeting. “De helft van mijn familie komt uit Nederland. Ik heb mooie herinneringen aan dit land en ik denk veel aan mijn Nederlandse familie. Ik heb Nederlands bloed, een goede relatie met mijn Nederlandse familieleden en ik probeer elk jaar om naar Nederland te komen.”

Asensio komt van ver: in juli 2019 liep de Spanjaard in een oefenduel met Arsenal een zware knieblessure op. Mede door corona kon hij pas veel later dan verwacht zijn rentree maken. Op 18 juni van dit jaar viel hij in tegen Valencia en had hij met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel in de 3-0 zege. “Ik heb een lange weg achter de rug. Het gaat steeds beter, vind ik zelf. Ik moet nog hard werken om op punt te komen waar ik naar streef. Hoeveel procent ik daar nog verwijderd van ben? Dat kan ik niet exact zeggen. Er moet geduld worden opgebracht. Ik weet dat deze weg de juiste is.”

Voor Asensio, die door Luis Enrique bij de selectie werd gehaald als vervanger van Ansu Fati, is de ontmoeting met Nederland niet echt een vriendschappelijk duel. “Ik ervaar het meer als een officiële wedstrijd. Vanwege het stadion, vanwege de rivaal. En zo leven we er ook naar toe.” Luis Enrique vindt het een eer dat hij het in de Johan Cruijff ArenA mag opnemen tegen Oranje, mede vanwege zijn verleden bij Barcelona. “De naam van het stadion vertegenwoordigt het idee van de Nederlandse school, goed voetballen, en zegt alles. Ik heb Nederlandse coaches en collega's gehad die vrienden zijn geworden.”

“Ik kom hier graag terug, omdat het voor goede herinneringen zorgt.” Luis Enrique kent Frank de Boer uit hun gezamenlijke periode bij Barcelona. “Ik ben jarenlang ploeggenoot geweest van Frank en we hebben een geweldige relatie. Zijn voetbalidee sluit aan bij dat van het Nederlandse voetbal en ik hoop dat hij na de wedstrijd tegen ons veel succes zal hebben.”