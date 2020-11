Derksen baalt: ‘Want dit is echt een aantrekkelijke speler voor Oranje’

Dat Oussama Tannane een geweldig seizoen doormaakt, is ook Johan Derksen niet ontgaan. De analist van Veronica Inside had de aanvallende middenvelder van Vitesse graag in het Nederlands elftal gezien, maar kwam er maandag tot zijn spijt achter dat hij al voor Marokko gekozen heeft.

Tannane blinkt al het hele seizoen uit bij Vitesse en was zondag ook tegen FC Emmen belangrijk (3-1) door de eerste twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. "Ik moet zeggen: ik ben vanochtend gaan kijken, want ik wist niet meer of hij interlands gespeeld had voor Marokko, maar helaas heeft hij er negen gespeeld", weet Derksen. Tannane speelde in 2015 wel twee keer voor Jong Oranje, maar koos een jaar later voor een carrière bij Marokko. "Dit is nou echt een aantrekkelijke speler voor het Nederlands elftal", vindt Derksen. "Daar is hij goed genoeg voor."

Wim Kieft, die eveneens aan tafel zit bij Veronica Inside wil niet ingaan op de eventuele kansen van Tannane in Oranje. "Ik weet het niet, dat is ook niet relevant nu", aldus de oud-spits, die wel lovend is over de nummer tien van Vitesse. "Als ik hem zie zoals hij sinds de zomerstop speelt, dan vind ik hem echt weergaloos goed. Snelheid, techniek... Als hij dit kan volhouden, dan zal hij ook wel bij het nationale team van Marokko spelen. Maar we hebben er nog eentje die bij ons had kunnen spelen...", doelt Kieft uiteraard op Hakim Ziyech van Chelsea.

"Het is een geweldige voetballer. Dat zagen we al voordat hij die rode kaart kreeg, niet normaal", vervolgt Kieft. Tannane kreeg op 18 oktober rood tegen ADO Den Haag (0-2 winst), nadat hij scheidsrechter Richard Martens meerdere keren uitmaakte voor 'mafkees'. "Ik vond het niet kunnen", aldus Kieft. Ook presentator Wilfred Genee wil de woorden van Tannane niet goedpraten, maar hij kan op weinig bijval rekenen van Derksen. "Jij wordt weer het geweten van Nederland", zegt hij tegen Genee. "Kom op, 'mafkees', wat is dat nou voor een softe uitdrukking. Dat gebruik je toch gewoon in het normale verkeer?"