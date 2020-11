Carel Eiting verbaast zichzelf met ‘Klaas-Jan Huntelaar-doelpunt’

Carel Eiting heeft zijn eerste doelpunt voor Huddersfield Town te pakken. De van Ajax overgekomen middenvelder maakte zaterdag op atypische wijze de belangrijke gelijkmaker tegen Luton Town (1-1). Eiting kopte de bal vanbinnen de zestien prachtig de kruising in; een doelpunt dat hij zelf nooit had verwacht, zo laat hij weten op Instagram.

"Heel erg trots dat ik mijn eerste goal gemaakt heb", schrijft Eiting op zijn Instagram-pagina. "Ik had alleen niet verwacht dat het een Klaas Jan Huntelaar-doelpunt zijn zijn." Op de clubwebsite van Huddersfield licht Eiting zijn vreugde iets verder toe. "Ik ben er erg blij mee. Ik heb hiervoor ook al een paar goede wedstrijden gespeeld en had toen ook al kunnen scoren, maar ik ben blij dat ik nu eindelijk die eerste te pakken heb."

Carel Eiting maakt een goal voor Huddersfield die ze NOOIT hadden verwacht van de ex-Ajacied! ????

Eiting staat met Huddersfield op de 13de plaats in de Championship, die 24 deelnemers kent. De 22-jarige centrale middenvelder speelde in acht van de elf gespeelde competitieduels mee, waarvan zes keer als basisspeler. Zijn kopdoelpunt tegen Luton was Eitings eerste treffer in dienst van Huddersfield, dat hem in oktober huurde van Ajax, met daarbij een optie tot koop. In Amsterdam heeft Eiting een contract tot medio 2022.