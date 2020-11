FC Utrecht geeft Van den Brom ‘ruimte’ en wijst interim-trainer aan

John van den Brom is op weg naar de uitgang bij FC Utrecht, zo meldt de club uit de Domstad nu ook zelf via Twitter. De trainer heeft samen met zijn assistent Dennis Haar toestemming gekregen om zijn overgang naar Racing Genk af te ronden. René Hake, die normaliter het beloftenelftal van FC Utrecht leidt, zit zondag als interim-trainer op de bank tegen Ajax. De oefenmeester wordt geassisteerd door Rick Kruys.

Donderdag meldde Het Laatste Nieuws al dat FC Utrecht een akkoord had bereikt met Genk over de afkoopsom van Van den Brom, die ongeveer een half miljoen euro bedraagt. De verwachting van de NOS was dat de trainer de thuiswedstrijd tegen Ajax van zondag nog zou afmaken, maar daar steekt FC Utrecht nu dus een stokje voor door Hake naar voren te schuiven. Laatstgenoemde is sinds maart 2019 de trainer van Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

? De training van het eerste elftal wordt voorlopig geleid door René Hake en Rick Kruys. John van den Brom en Dennis Haar hebben de ruimte gekregen voor het afronden van hun transfer.#fcutrecht — FC Utrecht (@fcutrecht) November 6, 2020

Genk is op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Jess Thorup deze week plotseling vertrok bij de club. De Belgische topclub kwam in eerste instantie uit bij Marc Brys, maar de coach van OH Leuven ging niet akkoord met aanbod van Genk. Vervolgens richtte de club zijn pijlen op Van den Brom, die wel openstond voor een nieuw Belgisch avontuur. De onderhandelingen verliepen in het begin moeizaam, maar na enkele dagen werd een akkoord bereikt.

Het is de tweede keer dat Van den Brom aan de slag gaat in de Belgische Pro League. Tussen 2012 en 2014 stond hij aan het roer bij Anderlecht, dat onder zijn leiding in 2013 de landstitel veroverde. In zijn tweede jaar in Brussel moest hij na enkele teleurstellende resultaten vertrekken. Van den Brom was eerder in zijn trainersloopbaan werkzaam bij onder meer ADO Den Haag, Vitesse en AZ. De 54-jarige trainer was sinds medio 2019 in dienst bij FC Utrecht, de huidige nummer acht in de Eredivisie.