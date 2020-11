Myron Boadu tegen Real Sociedad terug in de basis bij AZ

Arne Slot heeft de opstelling van AZ bekendgemaakt voor de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad. De trainer kan weer volledig beschikken over Myron Boadu, die na een coronabesmetting terug is in de basis. De Alkmaarders trappen donderdagavond om 18.55 uur af in Baskenland.

Slot schuift Teun Koopmeiners terug naar de verdediging, om zo het gemis van Bruno Martins Indi op te vangen. De oefenmeester had ook kunnen kiezen voor Timo Letschert, die op de bank zit. Het vrijgekomen plekje van Koopmeiners op het middenveld wordt ingevuld door Albert Gudmundsson, die tegen RKC Waalwijk (3-0 winst) nog voorin speelde. Het zou ook kunnen dat Calvin Stengs op het middenveld speelt, waardoor Gudmundsson vanaf de rechterflank zou komen te spelen.

Voor het overige speelt AZ met de vertrouwde basisspelers. Doelman Marco Bizot heeft een defensie voor zich bestaande uit Jonass Svensson, Pantelis Hatzidiakos, Koopmeiners en Owen Wijndal. Fredrik Midtsjø speelt als controlerende middenvelder, terwijl Gudmundsson en Dani de Wit de aanvallende impulsen vanaf het middenveld moeten verzorgen. Jesper Karlsson en Stengs spelen vanaf de zijkanten, Boadu in de spits.

Aan de kant van Real Sociedad staat Alexander Isak, voormalig speler van Willem II, in de basis. De spits vormt vermoedelijk een aanvallend koppel met Mikel Oyarzabal. De bekendste naam aan de zijde van Sociedad is waarschijnlijk David Silva, die deze zomer overkwam van Manchester City. Silva speelt vermoedelijk achter de spitsen.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjø, Gudmundsson, De Wit; Stengs, Boadu, Karlsson

Opstelling Real Sociedad: Moya; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, David Silva; Oyarzabal, Isak