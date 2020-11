Bekijk hier hoe niet te stoppen Haaland Vormer en Lang over de knie legt

Borussia Dortmund kende woensdagavond in de Champions League geen enkel probleem met Club Brugge, waar Ruud Vormer en Noa Lang in de basis stonden: 0-3. Thorgan Hazard en Erling Haaland (twee keer) tekenden voor de treffers van die Borussen. Voor Haaland waren het al zijn dertiende en veertiende treffer in elf Champions League-wedstrijden tot dusver. Bekijk in de video hieronder een samenvatting van de wedstrijd in het Jan Breydelstadion.

Bekijk de samenvatting van Club Brugge - Borussia Dortmund