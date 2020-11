‘Bayern wil Borussia Dortmund opnieuw beroven met clausule van 75 miljoen’

Borussia Dortmund moet op termijn andermaal vrezen dat Bayern München een topspeler zal wegkapen. BILD schrijft dat der Rekordmeister in 2022 weleens gebruik kan gaan maken van de afkoopclausule van 75 miljoen euro in het contract van Erling Braut Haaland. Bayern was eerder al tot twee keer toe in de markt voor de twintigjarige Noorse spits van Borussia Dortmund. In het verleden haalde Bayern al onder meer Robert Lewandowski, Mats Hummels en Mario Götze weg uit Dortmund.

Haaland verscheen in 2017 voor het eerst op de radar bij Bayern, toen hij nog in Noorwegen speelde. Molde FK nam de spits in februari van dat jaar over van Bryne FK en verkocht hem twee jaar later voor acht miljoen euro aan Red Bull Salzburg. Het had overigens niet veel gescheeld, of Haaland was op dat moment naar Club Brugge verkast. Het Nieuwsblad schrijft dat zijn overstap naar België op het laatste moment afketste, doordat zaakwaarnemer Mino Raiola een commissie, een percentage van de transfersom én een deel bij een toekomstige doorverkoop verlangde.

Met 29 doelpunten in 27 wedstrijden voor Red Bull Salzburg vestigde Haaland razendsnel zijn naam en ook Bayern was in december 2019 in de markt voor hem. Diens entourage verlangde echter garanties op speeltijd, die de Duitse grootmacht hem door de aanwezigheid van Robert Lewandowski niet kon bieden. Daar bovenop vond Bayern hem te duur voor een stand-in, gezien Borussia Dortmund bijna zestig miljoen euro uitgeeft aan Haaland. Naast de transfersom van twintig miljoen euro en een commissie voor Raiola van drie miljoen euro, strijkt de spits met een contract tot medio 2024 acht miljoen euro per jaar op.

Er is afgesproken dat het contract van Haaland bij Borussia Dortmund in 2022 een afkoopclausule van 75 miljoen euro gaat bevatten. BILD stelt dat de zevenvoudig Noors international dan opnieuw in beeld zal komen bij Bayern, als erfgenaam van Lewandowski. De Poolse spits is over 2 jaar 34 en komt dan langzamerhand in de herfst van zijn carrière terecht. Der Rekordmeister zal waarschijnlijk niet de enige gegadigde zijn voor Haaland, gezien zijn naam ook gelinkt wordt aan onder meer Liverpool, Manchester United en Real Madrid.

“Hij zou bij Liverpool kunnen aarden, want hij kan voor iedere club in de wereld spelen”, zegt Christoph Freund, sportief directeur van Red Bull Salzburg, in het programma Sky90 van Sky Deutschland. “Met zijn mentaliteit, vastberadenheid en zelfvertrouwen is hij in staat om de komende tien jaar zijn stempel te drukken op het Europese voetbal. Er waren een jaar geleden al veel clubs geïnteresseerd, maar hij heeft zelf de keuze gemaakt voor Borussia Dortmund.”