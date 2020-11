Deense kranten geïmponeerd: ‘Hij hielp Ajax om de bal aan de voet te houden’

Ajax wist dinsdagavond voor het eerst dit Champions League-seizoen te winnen. De Amsterdammers boekten op bezoek bij FC Midtjylland een 1-2 overwinning, door doelpunten van Antony en Dusan Tadic. De Deense kranten hebben na afloop van het treffen in de MCH Arena het gevoel dat er meer in zat voor FC Midtjylland dan de derde nederlaag op rij in de groepsfase van het miljardenbal.

“Een mysterie”, zo kopt Ekstra Bladet over FC Midtyjylland. “Kinderlijke fouten en er stond al snel 0-2 op het scorebord. Dachten we dat die fouten eruit waren na een volwassen optreden op Anfield? Ja, of dat hadden we in ieder geval gehoopt. Maar toch waren de eerste twaalf minuten voor FC Midtyjlland een hel”, zo schrijft de Deense krant. Er wordt gesuggereerd dat FC Midtjylland in de rest van de Champions League-wedstrijd misschien met een b-team moet aantreden. "Moeten ze nu meer prioriteit geven aan de Superliga?"

“Misschien dat FC Midtjylland punten had kunnen pakken als ze wat meer verdedigend haddn gespeeld”, voegt Tipsbladet toe. De krant zag Erik Sviatchenko, Alexander Scholz en Frank Onyeka als de uitblinkers aan Deense zijde. “Sviatchenko speelde ijzersterk in defensief opzicht. Hij vervulde zijn taken, blokte veel schoten en won de duels die hij moest winnen”, zo luidt het oordeel over aanvoerder Sviatchenko. Over Onyeka schrijft Tipsbladet: “Hij slaagde er niet in om in aanvallend opzicht het verschil te maken. Maar hij veroverde wel heel veel ballen en vervulde zijn defensieve rol op het middenveld met verve.”

BT zag dat de defensie van Ajax het op een gegeven moment moeilijk kreeg met de snelle aanvallers van FC Midtjylland. “De thuisploeg zette voor rust druk en Ajax slaagde er ternauwernood in om met een krappe marge de rust te halen. Die druk nam na rust behoorlijk af, want invaller Davy Klaassen hielp Ajax om de bal aan de voet te houden”, zo klinkt het oordeel. Klaassen was één van de zes Ajacieden die voorafgaand aan het duel met FC Midtjylland positief testte op het coronavirus, maar hij kon dinsdag op het allerlaatste moment nog afreizen naar Denemarken en kwam uiteindelijk in de rust binnen de lijnen.

“FC Midtjylland kwam creativiteit en verscheidenheid in aanvallend opzicht tekort, waardoor Ajax het makkelijk kon lezen. Dat is precies de reden dat de thuisploeg nooit dicht bij de gelijkmaker kwam, ondanks dat er in blessuretijd nadrukkelijk werd gevraagd om een strafschop na een valpartij van Lasse Vibe”, zo stelt BT. “Het fluitje van de scheidsrechter bleef echter uit en FC Midtjylland verloor zo voor de derde keer op rij in de Champions League.”

Politiken verwijst naar het spandoek dat door supporters achter het doel was opgehangen met de tekst: Keep shooting for the stars and one day everyone will know our name. “Vanaf het begin van de wedstrijd schoot Ajax meer voor de sterren. Het duurde slechts 49 seconden voor de bezoekers op voorsprong stonden, na een goede combinatie van het gevaarlijke trio Quincy Promes, Dusan Tadic en het grote Braziliaanse talent Antony.”

“Als je de waardes per speler bekijkt, is Ajax een veel sterkere club. Maar het is ook een club waarmee de Deense clubs zich willen meten, ondanks dat er vanuit Nederland een stuk vaker spelers naar de grootste clubs ter wereld vertrekken. Dat is zeldzaam in de Superliga”, vervolgt de krant. “FC Midtjylland verloor voor de derde keer op rij, ondanks dat mogelijk voor het eerst een gevoel achterbleef dat er meer in had gezeten. Er waren veel kansen om meer dan één doelpunt te maken. Ze zullen de kans om derde te worden in deze poule levend moeten houden, maar dat is lastig.”