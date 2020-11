Eredivisie én Keuken Kampioen Divisie vertegenwoordigd in selectie VS

Bondscoach Gregg Berhalter van de Verenigde Staten heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende drie interlands tegen Wales en Panama. De piepjonge selectie van gemiddeld 21 jaar en 300 dagen herbergt drie spelers die momenteel actief zijn in de Nederlandse competities. Richard Ledezma van PSV en Sebastian Soto van Telstar mogen zich verheugen op hun debuut voor de VS, terwijl ook éénvoudig international Ulysses Llanez van sc Heerenveen opnieuw is opgeroepen.

Ledezma maakte afgelopen zondag zijn officiële debuut voor PSV. De twintigjarige middenvelder mocht tegen ADO Den Haag (4-0 winst) zeventien minuten voor tijd invallen voor Mauro Júnior en mag zich nu dus gaan verheugen op zijn debuut voor de Amerikaanse nationale ploeg. Datzelfde geldt voor de twintigjarige aanvaller Soto, die dit seizoen door Telstar wordt gehuurd van Norwich City.

Met Llanez heeft de selectie nog een Nederlands tintje. De negentienjarige aanvaller wordt dit seizoen door Heerenveen gehuurd van VfL Wolfsburg. Llanez kan in Friesland voorlopig nog niet rekenen op veel speeltijd: trainer Johnny Jansen bracht hem in de Eredivisie twee keer kort in het veld als invaller. Voormalig Vitesse-verdediger Matt Miazga, tegenwoordig uitkomend voor Anderlecht, staat op achttien caps en is ook opgeroepen.

Ook Sergiño Dest van Barcelona zit in de selectie, net als andere grote namen als Chelsea-aanvaller Christian Pulisic, Juventus-middenvelder Weston McKennie en Giovanni Reyna van Borussia Dortmund. Ook Barcelona-talent Konrad De La Fuente, die nog wacht op zijn debuut in de hoofdmacht van Ronald Koeman, is opgeroepen. Slechts één speler is niet actief in Europa: middenvelder Johnny Cardoso speelt voor het Braziliaanse Internacional.

De volledige selectie van de Verenigde Staten:

Doelmannen: Zack Steffen (Manchester City), Ethan Horvath (Club Brugge), Chituru Odunze (Leicester City)

Verdedigers: Sergiño Dest (Barcelona), Chris Richards (Bayern München), John Brooks (VfL Wolfsburg), Reggie Cannon (Boavista), Matt Miazga (Anderlecht), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham)

Middenvelders: Winston McKennie (Juventus), Tyler Adams (RB Leipzig), Johnny Cardoso (Internacional), Richard Ledezma (PSV), Yunus Musah (Valencia), Owen Otasowie (Wolverhampton Wanderers)

Aanvallers: Christian Pulisic (Chelsea), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Konrad De La Fuente (Barcelona), Josh Sargent (Werder Bremen), Tim Weah (Lille OSC), Nicholas Gioacchini (Cean), Uly Llanez (sc Heerenveen), Sebastian Soto (Telstar)