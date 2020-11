Meesterscout Tonny Bruins Slot (73) overleden

Tonny Bruins Slot is zondag op 73-jarige leeftijd overleden, zo heeft Ajax maandagochtend bevestigd. De meesterscout annex analist kampte al jaren met gezondheidsproblemen, maar maakte desondanks nog tot vorige week wedstrijdanalyses van de tegenstanders van Ajax. Een analyse over Liverpool was de laatste opdracht die hij kreeg van hoofdtrainer Erik ten Hag.

Bruins Slot werd bekend als rechterhand van Johan Cruijff bji Ajax en Barcelona. Later werkte hij lange tijd samen met Ronald Koeman, met wie hij samenwerkte bij clubs als Benfica, Valencia, PSV en AZ. Uiteindelijk keerde hij terug bji Ajax, waar hij analyses maakte van de tegenstanders. In 2000 maakte Bruins Slot deel uit van de technische staf van toenmalig bondscoach Frank Rijkaard.

Lamentem comunicar la pèrdua de Toni Bruins Slot (73 anys), que va ser ajudant de Johan Cruyff en la seva etapa d’entrenador del FC Barcelona. Descansi en pau. pic.twitter.com/6bnNmhYnfk — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 2, 2020

Sinds 2011 maakten bij Ajax trainers als Frank de Boer, Peter Bosz en Ten Hag dankbaar gebruik van zijn analyses. Bruins Slot is ooit korte tijd nog hoofdtrainer van Ajax geweest. In 1985 werd hij voor de groep gezet nadat Aad de Mos werd ontslagen. Zijn grootste successen beleefde hij echter als assistsent bij Barcelona, waar hij met Cruijff de Europa Cup I, Europa Cup II en vier landstitels won.

“Als ik een tegenstander moest analyseren probeerde ik altijd in het hoofd van de trainer van die tegenstander te kruipen en zijn denk- en handelswijze te volgen zodat hij ons nooit kon verrassen”, zei Bruins Slot ooit tegenover De Telegraaf. Hij kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen. Ondanks vele operaties en behandelingen bleef hij werkzaam voor Ajax als scout en analist.