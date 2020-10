Jamie Redknapp doet pijnlijke claim over status van Donny van de Beek

Ole Gunnar Solskjaer had Donny van de Beek liever niet in zijn selectie gehad, claimt analist Jamie Redknapp in de voetbalpodcast van Sky Sports. De voormalig middenvelder van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur concludeert dat de zomeraankoop op dit moment simpelweg tekort komt en dat Manchester United de beschikking heeft over voldoende goede spelers op het middenveld. Solskjaer had de transfersom voor Van de Beek liever op een andere manier aangewend, denkt Redknapp.

Van de Beek, voor minstens 39 en maximaal 44 miljoen euro overgekomen van Ajax, heeft dit seizoen nog geen basisplaats gekregen in de Premier League. Woensdagavond begon hij wel vanaf de aftrap in de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig (5-0). Van de Beek speelde verdienstelijk, maar Manchester United draaide pas echt goed nadat hij werd vervangen door concurrent Bruno Fernandes: in het slot van de wedstrijd vergrootten the Red Devils hun voorsprong van 1-0 naar 5-0, mede door de aanvallende inbreng van de Portugees.

"Van de Beek is een getalenteerde speler, hebben we kunnen zien bij Ajax en het Nederlands elftal", zegt Redknapp, zelf zeventienvoudig international van Engeland, in de podcast. "Maar Solskjaer ziet hem dag in, dag uit. Als een speler goed genoeg is, dan speelt hij. Het is duidelijk dat Solskjaer nog niet vindt dat hij thuishoort in de ploeg. Misschien is hij niet fit genoeg of laat hij onvoldoende zien op de training." Redknapp merkt evenwel dat er een luide roep is om meer speeltijd voor Van de Beek. Hij trekt de vergelijking met Fabinho, bij wie daar minder sprake van was toen hij in 2018 naar Liverpool ging.

"Jürgen Klopp maakte toen geen gebruik van hem, maar er werd niet echt over gesproken omdat het goed ging met Liverpool", herinnert Redknapp zich. "Die luxe heeft Machester United niet. Ze hebben het lastig, dus wil iedereen Van de Beek zien. Maar de vraag is: waar moet je hem neerzetten? Dat is erg lastig voor Solskjaer." Fernandes wordt gezien als de beste aanvallende middenvelder en in de afgelopen twee competitieduels vormden Fred en Scott McTominay een centraal blok achter hem. Voor die rol kunnen ook Paul Pogba en Nemanja Matic worden ingezet. "Als Solskjaer heel eerlijk zou zijn, zou hij waarschijnlijk toegeven dat hij Van de Beek liever niet had gehad en de transfersom liever had gestoken in een centrumverdediger. Op die positie hebben ze meer zorgen."

Eerder deze week liet Solskjaer blijken te begrijpen dat een aanwinst als Van de Beek onder een vergrootglas ligt in de Engelse media. Toen Patrice Evra bij Sky Sports zei dat Manchester United geen behoefte heeft aan Van de Beek, stelde de oefenmeester dat de Nederlander van grote waarde zal worden voor zijn ploeg. "Ik begrijp dat het voor sommige oud-spelers en commentatoren dat het lekker is om soms even los te gaan op Donny, zeker omdat er soms weinig tijd is om een punt te maken op televisie. Maar je hoeft niet gelijk in je eerste drie wedstrijden een basisplaats te hebben om uit te groeien tot een volwaardig lid van de selectie. Donny wordt ontzettend belangrijk voor ons, maak je daar geen zorgen om."