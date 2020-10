El Khayati geeft spoedig uitsluitsel over terugkeer in Eredivisie

Nasser El Khayati staat voor een terugkeer in de Eredivisie. Volgens de NOS heeft hij een gesprek achter de rug met FC Groningen en lonkt een terugkeer naar Nederland voor de geboren Rotterdammer. De aanvallende middenvelder is transfervrij sinds zijn vertrek bij Qatar SC.

El Khayati maakte in januari 2017 de overstap van Queens Park Rangers naar ADO Den Haag. In eerste instantie werd hij gehuurd, maar in de zomer die volgde werd hij definitief ingelijfd door de Eredivisie-club. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Qatar en daar liet hij vorige week zijn contract ontbinden.

FC Groningen heeft interesse in de clubloze 31-jarige middenvelder. Een eerste gesprek heeft plaatsgevonden en na het weekend geeft hij uitsluitsel, zo klinkt het. In Groningen kan El Khayati opnieuw gaan samenwerken met Danny Buijs, die hij in het seizoen 2014/15 bij Kozakken Boys meemaakte.

El Khayati, ex-speler van onder meer FC Den Bosch, NAC Breda, Olympiakos Nicosia en QPR, maakte grote indruk voor zijn vertrek bij ADO Den Haag. In zijn laatste seizoen was hij goed voor zeventien doelpunten en twaalf assists in de Erdivisie.