Virgil van Dijk succesvol geopereerd; tijdstip terugkeer nog onbekend

Virgil van Dijk heeft een succesvolle operatie aan zijn knie ondergaan, zo maakt Liverpool vrijdag wereldkundig. De centrumverdediger, die de zware kruisbandblessure opliep in het duel met Everton eerder deze maand, begint nu samen met de medische staf aan het revalidatieproject. Van Dijk werd in een ziekenhuis in Londen geholpen, voegen the Reds daaraan toe.

Liverpool meldt voorts dat nog niet met zekerheid kan worden gezegd wanneer Van Dijk terugkeert op het trainingsveld. De Oranje-international raakte medio oktober zwaar geblesseerd na een keiharde charge van Everton-doelman Jordan Pickford in zijn eigen strafschopgebied. Van Dijk moest direct het veld verlaten. Tot verbazing van iedereen werd de sluitpost van the Toffees niet met een rode kaart weggestuurd. Liverpool vroeg al snel aan de Engelse voetbalbond waarom er geen gebruik was gemaakt van de VAR.

Het werd al snel duidelijk dat Van Dijk een revalidatieperiode van enkele maanden tegemoet zou gaan. Het is nog niet duidelijk of de centrumverdediger dit seizoen nog in actie kan komen voor Liverpool, dat eerder deze week ook Fabinho zag wegvallen met een hamstringblessure. e vrees is dat laatstgenoemde ook maandenlang afwezig zal zijn. Daarnaast lijkt ook deelname aan het EK van volgend jaar zomer onzeker te zijn voor Van Dijk. Hij is normaal gesproken een vaste waarde in het elftal van bondscoach Frank de Boer.

In Engeland spreekt men SCHANDE van deze charge op Virgil van Dijk! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Pickford kreeg in de nasleep van het incident met Van Dijk te maken met serieuze bedreigingen. Daarnaast werd de doelman van Everton bedolven onder kritiek van analisten en voetballiefhebbers. Alisson Becker is eveneens niet te spreken over de keiharde tackle van zijn vakgenoot. "Het was honderd procent geen noodzakelijke actie van hem", zo verklaart de Liverpool-keeper in gesprek met Sky Sports. "Iedereen gaat op zijn manier voor de bal, al snap ik niet waarom Pickford er zo inging. Dat lijkt me voor iedereen duidelijk. Het was allemaal erg onnodig."

Van Dijk ontvangt ondertussen de nodige steunbetuigingen van Liverpool-fans op de sociale media. De 29-jarige centrumverdediger is razend populair bij de aanhang op Anfield, zeker gezien het feit dat de Nederlander sinds zijn komst in 2018 de Champions League en de Engelse landstitel wist te veroveren.