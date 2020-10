Makkelie maakt indruk bij Juventus - Barcelona: ‘Compliment voor de leiding’

Danny Makkelie had woensdagavond de leiding over de kraker tussen Juventus en Barcelona in de groepsfase van de Champions League. Ronald Koeman is als trainer van de Catalanen zeer te spreken over de manier waarop de Nederlandse scheidsrechter en zijn team het duel hebben aangepakt. “Een compliment voor de leiding”, aldus Koeman na afloop bij SBS6.

Makkelie keurde in totaal drie doelpunten van Juventus af. Álvaro Morata scoorde drie keer, maar deed dat telkens in buitenspelpositie. “Het was in alle gevallen buitenspel", aldus Koeman. “De beslissingen van de VAR waren terecht. Vanavond hebben we kunnen zien hoe de video-arbitrage belangrijk kan zijn, namelijk bij buitenspelsituaties.” In de tweede helft stuurde Makkelie Juventus-verdediger Merih Demiral met rood van het veld. De mandekker kreeg gele kaarten voor overtredingen op Lionel Messi en Miralem Pjanic.

Nadat Demiral werd weggestuurd kon Juventus geen vuist meer maken. Vlak voor tijd legde Makkelie de bal op de stip na een overtreding van Federico Bernardeschi op Ansu Fati. Vanaf elf meter bepaalde Messi de eindstand op 0-2. “Het is frustrerend om met tien man te spelen”, zegt Juventus-trainer Andrea Pirlo tegenover Sky Italia. “We konden geen druk meer zetten.” Ook voor de rode kaart van Demiral wist Juventus nauwelijks dreigend te worden. “Het was ons plan om de Barcelona-verdediging meer uit elkaar te spelen. Maar we speelden te dicht op elkaar en stonden te veel op dezelfde lijn.”

Pirlo zag woensdagavond dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor zijn ploeg. “We wisten dat het moeilijk zou gaan worden tegen een team als Barcelona dat goed voetbal speelt. Het was een wedstrijd die voor ons heel bruikbaar is. Hier moeten we van leren en groeien. We zullen de bal sneller rond moeten laten gaan. Alleen dan komen we vaker in één-tegen-één-situaties terecht. Dat is ons vanavond niet gelukt.”